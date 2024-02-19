Alman Stern dergisi, Biden ile dalga geçti: Zayıf ve unutkan

19 Şubat 2024 11:54 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 12:11

Hareketleri ve sözleriyle sürekli gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, yine manşetlere taşındı. Almanya merkezli Stern dergisi, son sayısında Biden'ın yaşlılığıyla dalga geçti.

Dergi, ara sıra sergilediği unutkan halleri ve ülke liderlerini karıştırmasıyla dikkat çeken Biden'ı yürüteçli haliyle çizdi.

MİCHELLE OBAMA DA KAPAKTA

Biden'ın arkasında ise yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya yer verildi.

OBAMA SÖYLENTİLERİ ALDI BAŞINI GİTTİ

Demokratların adayı olma konusunda sinyaller veren Harris, liderlik kapasitesinin olduğunu iddia ederek, "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok" ifadelerini kullanmıştı. ABD kamuoyunda ek olarak; Demokratların Biden'ın yerine Obama'yı getirebileceğine dair söylentiler hızla dolaşmaya başladı.