Almanya, Rusya'ya karşı savaşa hazırlanıyor

16 Ocak 2024 09:28 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:32

Avrupa, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarda sınırlı kalmayacağını ve savaşı farklı cephelere taşıyacağını yorumluyor. Avrupa'dan Ukrayna'ya peş peşe yapılan askeri sevkiyatlar, önemli oranda kapasite azalmasına neden oldu.

Askeri cephaneliklerini yeniden gözden geçirmeye başlayan kıta ülkeleri, savunmalarını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

RUSYA SENARYOLARI

Alman basınından Bild gazetesi, 2024'te NATO ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanma ihtimalinin olduğunu yazdı. Almanya silahlı kuvvetlerinin (Bundeswehr) Rusya'nın saldırısına karşı hazırlık yaptığı belirtildi.

SİLAHLI ÇATIŞMAYA HAZIRLIK

"Bundeswehr, Putin saldırısına hazırlanıyor" başlıklı haberde, bu kapsamda on binlerce Alman askerinin konuşlandırılacağı belirtildi:

Bundeswehr, Rusya'ya karşı silahlı çatışmaya hazırlanıyor. Bu, gizli bir belgeden ortaya çıktı. NATO ile Rusya arasında şubat ayından itibaren olası bir gerginlik yaşanabilir.

Söz konusu belgenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nasıl ilerleyeceği ve NATO'nun kendisini nasıl savunması gerektiğini "adım adım, ay ay özetleyen bir eğitim senaryosu" olduğu bilgisi paylaşıldı.

ALMAN SENARYOSU

Gerilimin yakın zamanda başlama olasılığına işaret edilerek, kısa süre içinde Alman askerlerinin göreve hazır halde olacağı aktarıldı.

NATO YALANLADI: GİZLİ PLAN YOK

NATO, Rusya ile çatışmaya yönelik "gizli plan" hakkında haber yayınlayan Bild'i yalanladı.

Askeri ittifakın Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Janis Sarts, materyalin, gazetecilere sunulan olası tatbikat senaryosuna dayandığını anlattı.

Sarts, "Bild, belirli bir bölgedeki askeri yetenekleri test etmek için her zaman hayali bir durumu temsil eden bir eğitim senaryosu aldı." dedi.