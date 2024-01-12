Almanya'da aşırı sağcıların gizli toplantısı! Ana konu: Zorla toplu sürgün! Türkler hedefte

12 Ocak 2024 15:30 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:31

Dünyada aşırı sağın yükselişi Almanya'daki göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisini de ön plana çıkardı. AfD partisi, ülkedeki göçmenleri 'zorla toplu sürgün' için gizli bir toplantı gerçekleştirdi. Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in öncülüğünde, katılımcıların 5 bin euro vererek girdiği toplantı Almanya'yı karıştırdı.

Sellner'e destek verenler arasında ünlü Hans im Glück restoranlarının eski sahiplerinden Christian Limmer, iki CDU’lu, tanınmış aşırı sağcı Gernot Mörig, Saksonya-Anhalt Eyaleti AfD (Almanya İçin Alternatif) meslis grubu başkanı Ulrig Siegmund, aşırı sağcı parti AfD’nin lideri Alice Weidel’in kişisel danışmanı Roland Hartwig ve hatta Federal Meclis AfD milletvekili Gerrit Huy yer aldı.

GİZLİ TOPLANTININ ANA KONUSU 'ZORLA SÜRGÜN'

Corroctiv adlı yayın kuruluşu, gizli toplantının detaylarını paylaştı. AfD'li Hartwig, toplantıda ele alınan konuların partiye taşınacağı sözünü verdi. Toplantıda şu konular ele alındı:

- Ülkeye uyum sağlayamayan veya sonradan vatandaş yapılanların (çoğunluğu Türkler) vatandaşlığının iptal edilmesi ve ülkeden sürülmesi.

- Alman vatandaşlarına ikinci sınıf muamele yapılmasına karşı çıkılması.

- Bir geri dönüş kavramı geliştirilmesi. Öz Alman olmayanların ülkeden sürülmesi. Buna Remigration da denilebilir.

- İnsanlara ülkede bir müşteri gibi, kendilerine özel hizmet verilen birileri gibi yaşayamayacağı öğretilmeli.

Gizli toplantı gün yüzüne çıkınca gazetecilerin sorularına maruz kalan AfD'liler, kendini savunmaya çalıştı, zorla göçe karşı olduklarını söyleyerek bu durumu böyle değerlendirmediklerini iddia ettiler. Toplantıyı düzenleyen Sellner ise sorulara cevap vermekten kaçındı.

BAŞBAKAN SCHOLZ'DAN GİZLİ TOPLANTIYA TEPKİ

Kasım ayında gerçekleştirilen gizli toplantıya her kesimden sert tepki geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Özgür, demokratik temel düzenimize karşı çıkan herkes, Anayasayı Koruma Teşkilatı ve bağımsız yargıya hesap verecektir. Kimsenin ülkemizde göçmenlik geçmişi olup olmadığını araştırmasını, bu ayrımcılıkla, biz’i oluşturan öğeyi bölmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

NAZİ DÖNEMİ BENZETMESİ

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de Nazi dönemi benzetmesi yaparak, "Bir ön aşama olarak bu durum, bizlere gerçekten de hayal edebileceğiniz en karanlık şeyi ve en iğrenç şeyi hatırlatıyor" dedi. Fakat Söder, şu anda AfD’nin yasaklanmasının ise pek mümkün görünmediğini belirtti.

AfD'DE FARKLI SESLER VAR

Aşırı sağcı ve yabancı düşmanı AfD’li katılımcılar sessiz kalırken, partiden yapılan resmi açıklamada, buraya katılanların "özel olarak gittiğini ve partiyi bağlamadığı" yorumu geldi.

Ancak partinin federal milletvekili, toplantıyla ilgili olarak attığı mesajda, "Yabancıları ana vatanlarına döndüreceğiz. Milyonlarca kez yapacağız. Bu gizli bir plan değil, bir söz" dedi.