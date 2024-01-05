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    • 05 Ocak 2024 16:58 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:04

    Almanya’da hastanede yangın: Çok sayıda ölü var

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber

    Almanya’da bir hastanede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

    Almanya’da hastanede yangın: Çok sayıda ölü var
    Almanya, Yangın

    Almanya’nın Hamburg kentinin güneydoğusunda bulunan Uelzen kasabasında bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde hastaların odalarına sıçradığını dile getiren polis, 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Dün akşam 21:45'de yaşanan olayda çok sayıda kişinin de tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.

    HASAR 1 MİLYON EURO'DAN FAZLA

    Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, 1 milyon euro'dan fazla hasara yol açtığı tahmin ediliyor.

    Haberler>Dünya>Almanya’da hastanede yangın: Çok sayıda ölü var
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