Almanya’da hastanede yangın: Çok sayıda ölü var

05 Ocak 2024 16:58 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:04

Almanya’nın Hamburg kentinin güneydoğusunda bulunan Uelzen kasabasında bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde hastaların odalarına sıçradığını dile getiren polis, 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dün akşam 21:45'de yaşanan olayda çok sayıda kişinin de tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.

HASAR 1 MİLYON EURO'DAN FAZLA

Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, 1 milyon euro'dan fazla hasara yol açtığı tahmin ediliyor.