05 Ocak 2024 16:58 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:04
Almanya’da hastanede yangın: Çok sayıda ölü var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
Almanya’da bir hastanede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Almanya’nın Hamburg kentinin güneydoğusunda bulunan Uelzen kasabasında bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde hastaların odalarına sıçradığını dile getiren polis, 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dün akşam 21:45'de yaşanan olayda çok sayıda kişinin de tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.
HASAR 1 MİLYON EURO'DAN FAZLA
Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, 1 milyon euro'dan fazla hasara yol açtığı tahmin ediliyor.