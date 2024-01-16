Almanya'da korkunç cinayet: Türk kadın, sevgilisi tarafından katledildi

16 Ocak 2024 14:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:46

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarında bir markette kasiyerlik yapan Türk kökenli 38 yaşındaki Aysel İ., erkek arkadaşı olduğu öğrenilen biri kişi tarafından katledildi. 48 yaşındaki adam, marketteki kalabalığa aldırış etmeden Aysel İ.'ye ateş ederek başından vurdu

Saldırgan hemen ardından da silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti ve hayatına son verdi.

TERK EDİLMEYİ HAZMEDEMEMİŞ...

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. market ve çevresi bir süre giriş çıkışa kapatıldı. Müşterilerden bazıları olay yerinde şok geçirdi. Olayın biten bir ilişki nedeniyle yaşandığı, katilin terk edilmeyi hazmedemediği için cinayeti işlediği açıklandı.

Katilin Türk kökenli ancak Bulgaristan vatandaşı olduğu da belirtildi.