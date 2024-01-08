Almanya'da Öcalan kararı! Fotoğrafı ve paçavrası yasaklandı 

08 Ocak 2024 22:55 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 23:23

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağın, Yüksek Mahkeme tarafından onandığı duyurdu.

KRV Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle onaylamadı.

PAÇAVRASI VE ROZETİ DE KULLANILMAYACAK

Karar, PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının yanı sıra, terör örgütüne ait rozet ve flamaların da yasak kapsamına alındığı anlamına geliyor. Yasağın, özellikle eyaletin başkenti Düsseldorf'ta geçerli olması, bölgedeki güvenlik politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KRV Yüksek İdare Mahkemesinin verdiği bu kararın, nihai bir karar olmadığı, karara Federal İdare Mahkemesinde itiraz edilebileceği belirtildi.