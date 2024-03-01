Almanya'da vahşi cinayet! Bir asker eski sevgilisini ve ailesini katletti

01 Mart 2024 12:58 - Güncelleme : 01 Mart 2024 13:06

Bir askerin Almanya'daki evinde biri çocuk olmak üzere dört kişiyi öldürdüğü söyleniyor. Kurbanların eski kız arkadaşı, onun çocuğu, yeni erkek arkadaşı ve erkek arkadaşının annesi olduğu söyleniyor. Olay geçtiğimiz gün meydana geldi.

Silahlı saldırı ihbarı üzerine Rotenburg bölgesindeki eve çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken bir helikopterde yukarıdan destek verdi. Zırhlı polisler binayı kordon altına aldı ve uzun namlulu tüfeklerle binaya baskın yaptı. Alman Bild gazetesi, polisin evin içinde "birkaç kurban" olduğunu söylediğini bildirdi.

"AİLE HİKAYESİ"

Polis sözcüsü Heiner van der Werp Bild'e yaptığı açıklamada olayın bir "aile hikayesi" olduğunu söyledi. Sabahın erken saatlerinde polis şüphelinin teslim olduğunu açıkladı.

Şüphelinin Almanya Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir asker olduğu ileri sürüldü. Askerin aracında orduya ait mühimmat ve patlayıcılar bulunması üzerine polis Rotenburg'daki von Düring kışlasında arama başlattı. Polis basın açıklamasında "aile ortamında bir cinayet nedeni göz ardı edilemez" denildi.