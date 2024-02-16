Almanya'dan Gazze çağrısı: İnsani ara verilmeli

16 Şubat 2024 20:28 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 20:35

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bine yaklaştı. İsrail gece gündüz Gazze'yi bombalamaya devam ederken dünyanın dört bir yanından bölgede ateşkes sağlanması için yapılan çağrılar yineleniyor.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKA UYMALI"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Baerbock, 60. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada; Almanya'nın, İsrail'in Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını desteklediğini ancak Tel Aviv'den de uluslararası hukuka uymasını beklediğini aktardı.

Yiyecek, içecek ve tıbbi bakımın bulunmayan bir yerin güvenli olmadığının altını çizen Baerbock, her şeyden önce insani bir araya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Refah'ın tam Mısır sınırında olduğuna dikkati çeken Baerbock,"Dolayısıyla insanlar daha fazla güneye gidemezler, başka bir yöne gidemezler çünkü diğer tarafta deniz ve İsrail sınırı var" ifadesini kullandı.

"GÜVENLİ ALANLARA İHTİYAÇ VAR"

srail'de yaptığı son görüşmelere atıfta bulunan Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dahil birçok aktörle Refah konusunu görüştüğünü aktardı. Baerbock, "Refah'a sığınan 1 milyondan fazla insan için güvenli alanlara ihtiyacımız var. Sadece güvenli kaçış koridorlarına değil uzun vadede gerekli altyapıya sahip güvenli yerlere de ihtiyacımız var." diye konuştu.