Almanya'yı sarsan iddia: Olaf Scholz görevi erken bırakabilir

04 Ocak 2024 13:22 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 13:22

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un güven kaybı nedeniyle görevini erken bırakacağı ve yerine Savunma Bakanı Boris Pistorius'un geleceği iddia ediliyor.

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un güven kaybı nedeniyle görevini erken bırakacağı iddiaları dilden dile dolanmaya başladı. Alman lider Scholz'un yerine gelecek ismin de belli olduğu iddia edildi.

İddialara göre, Scholz'un yerine şimdilerde en popüler Alman politikacılar arasında yer alan Savunma Bakanı Boris Pistorius gelecek.



Savunma Bakanı Boris Pistorius

ANKETLER SCHOLZ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Öte yandan geçtiğimiz hafta Almanya'da yapılan bir anket ülkenin en popüler siyasetçisini Boris Pistorius olarak belirlerken Olaf Scholz'u eksi on puanla en çok puan kaybeden isim olarak öne çıkardı.

SPD'li Boris Pistorius'un "en popüler" siyasetçi olması, Avrupa'da da birçok iddiayı peşinden getirdi.

GÖREVİ BIRAKABİLİR

İddiaya göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz güven kaybı nedeniyle görevinden erken ayrılabilir. İddiaya göre, Scholz'un yerini, şu an en popüler Alman politikacılar sıralamasında üst sıralarda yer alan Savunma Bakanı Boris Pistorius alabilir. Pistorius ayrıca, Ukrayna'ya daha faza destek verilmesini savunan isimler arasında yer alıyor.