Amerika'nın dünyada kayıp 3 nükleer bombası var ve bu sadece bilinenler

25 Şubat 2024 13:18 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 14:29

ABD, 1950'den bu yana 3 nükleer bombasını kaybetti. Bazı kaynaklara göre, sayı 6'ya kadar çıkıyor. Fakat resmi olarak en az 3 vaka var. Filipin Denizi'nin dibinde bulunan, Hiroşima'ya atılandan yaklaşık 70 kat daha fazla güce sahip ve patlamamış bir hidrojen bombası bunlardan biri. Vietnam Savaşı esnasında Filipin Denizi'nde kayıplara karışan 1 megatonluk B43 termonükleer bomba, 1965'te USS Ticonderoga taşıyıcısına inmeye çalışan Donanma A-4E Skyhawk tarafından taşınıyordu.

BOMBA ANİDEN DENİZE YUVARLANDI

Uçak, asansöre yaklaştığında bomba bir anda yuvarlanmaya başladı. Gemide bulunan Teğmen Douglas Webster, uçak ve uçağın kargosu o zamandan beri kayıp.

Dönemin görgü tanıkları, Skyhawk uçağının bir anda asansöre çarpıp denize düştüğünü gördüklerini söylediler. Kayıplara karışan Teğmen Webster'in kokpite tırmanmasının ardından hiç görülmediğini, Skyhawk uçağından çıkmak için ne kadar uğraş verdiğini bilmediklerini fakat pilotun ve nükleer silahın denize düştüğüne tanık olduklarını da sözlerine eklediler.

Bir görgü tanığı o anların ne kadar korkunç olduğunu şu sözlerle anlattı:

''Saldırı uçağı ve pilotun uçuruma batmasını, geminin ilerlemeye devam etmesini çaresizce izledik. Onu kurtarmaya gücü yetmeyen bir insanın gözlerimizin önünde ölmesini izlemek korkunçtu.''

UÇAK JETLE ÇARPIŞTI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Halen çözülemeyen bir başka vaka ise 1958 yılında Georgia'nın Savannah yakınlarındaki Tybee Adası açıklarında yapılan askeri tatbikat sırasında gerçekleşti. Bir B-47 bombardıman uçağı, F-65 jetiyle çarpıştı. Pilot, bombanın serbest kalıp patlamasından korktuğu için nükleer silahı denize fırlattı. Dailymail'in haberine göre ekipler, 2 yıl boyunca bombayı bulmaya çalıştı. Fakat hiçbir zaman bir ize rastlanmadı.

HİÇBİR ZAMAN BULUNAMAYAN NÜKLEER DENİZALTI

Bir başka önemli kayıp ise batan Sovyet denizaltısıydı. K-219 kodlu denizaltının, bir düzineden fazla termonükleer silah taşıdığı düşünülüyor. 1968'de nükleer saldırı denizaltısı USS Scorpion Antlantik'in ortasında battı. Denizaltıda bulunan 99 kişi öldü, 2 nükleer uçlu torpido ise kayıplara karıştı. Denizaltı ve silahlar hiçbir zaman bulunamadı.

Teknik sorunlar nedeniyle denizaltıya 'Scrapiron' adı verilmişti. Komplo teoricileri, denizaltının bir Sovyet gemisi tarafından batırıldığını iddia ettiler. Hatta bu olayın gizli bir savaşa işaret olduğu da öne sürüldü.