Her şeye alerjisi var! Sadece 4 yiyecekle beslenebiliyor...

12 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 11:40

İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki mimar Amy Francis-Smith, 2015 yılında aniden normalde sevdiği yiyeceklere (ve çoğu insanın fark etmediği günlük kokulara) karşı şiddetli alerjik reaksiyonlardan muzdarip olduğunu fark etti.

Smith, "En az altı ay boyunca yalnızca sığır eti, armut, kabak ve pirinç yiyebildiğim için yetersiz besleniyordum. Ne zaman karnım acıksa yiyeceğim şeye alerjim olup olmayacağı tamamen şans meselesiydi, bu nedenle deneyip gözlemledim." dedi.

SADECE 4 YİYECEKLE BESLENİYOR

Vücudu her şeye o kadar çok tepki veriyordu ki sadece patlıcan, pirinç, armut ve dana eti yiyebiliyordu. Ayrıca karbonatlı suya, oda spreylerine, sıcağa ve soğuğa karşı alerjisi olduğunu fark etti.

DOKTORLAR BİLE İNANMADI

Ancak daha da kötüsü doktorların ve hemşirelerin Smith'e inanmasıydı. Alerji kliniklerine yönlendirildiğini ancak alerjisi olmadığı söylenerek geri gönderildiğini ifade eden Smith, "Acil servis personeli kasıtlı olarak kendimi zehirlediğimi veya akıl sağlığımda bir sorun olduğunu düşündü. Ama bir şey yersem hastaneye kaldırılırdım, yani bu gerçekti" dedi.

O zamanlarda yüksek lisans yapan Smith, vücudu ilk kez vücudu fıstık ve limonlara tepki vermeye başladı. Ardından ise domates yedikten sonra tam anlamıyla anafilaktik şoka girdi. Alerji atakları ortaya çıkmaya devam ederken Londra'daki okulunu bırakarak ailesinin yanına taşındı. Kariyerinin yarıda kalması ve çalışamamanın onu üzdüğünü söyleyen Smith, işe geri dönmeyi denediğini ancak uzun süre devam edemediğini açıkladı.

Son olarak 2017 yılında mast hücre aktivasyon sendromu tanısı aldı. Smith, ayrıca bağ dokusuna saldıran kalıtsal bozukluklar olan Crohn hastalığı ve Ehlers-Danlos sendromundan da muzdaripti. Amy, "Sonunda bu teşhisi aldığımda garip bir şekilde büyük bir rahatlama oldu" dedi.

Smith sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mast hücreleri vücudunuzun her yerinde; benimkiler her ne sebeple olursa olsun aktive olmuş durumda. Şişmeye, kızarıklığa ve nefes alma sorunlarına neden olan kimyasallar salgılıyor. Bu da, her bir organı etkilediği anlamına geliyordu. Karaciğerim çalışmıyordu; dalağım, mesanem mahvolmuştu. Kalp sorunlarım vardı, saçlarım dökülüyordu, dişlerim olması gerekenden daha hızlı aşınıyordu. Ayaklarım ve ellerimde nöropati vardı."

Amy bundan yıllar sonra onu destekleyen aile ve yakınları, beslenme yönetimi ve inflamasyonun azaltılması sayesinde, normalliğe doğru inanılmaz ilerlemeler kaydetti ve stresi azaltarak en kötü alerjilerinin üstesinden geldi.

ARTIK DENGELİ BESLENİYOR

Pek çok denemeden sonra da artık çok daha dengeli beslenmeye başladı.

Amy, "Birçok deney, beslenme denemeleri, stres azaltma ve iltihaplanmayı azaltma yoluyla, sonunda mimarlık alanında yüksek lisansımı tamamlayabildim ve bir işe girdim. Günlük rutinime yavaş yavaş daha fazla yiyecek ekliyorum ve daha fazla güç kazanıyorum. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Hayatımda daha önce hiç bu düzeyde bir sağlığa sahip olduğumu sanmıyorum." dedi.