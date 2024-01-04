ANKA-3 için sabırsızlanıyorlar! Dünyadan Türk SİHA'sına övgü

04 Ocak 2024 15:01 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 15:56

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve en son teknolojiyle donatılan Türkiye'nin görünmez silahlı insansız hava aracı (SİHA) 'TUSAŞ Anka-3' (kısa adıyla Anka-3) ilk uçuş testini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. 28 Aralık 2023'te gerçekleştirilen testte Anka-3, bir saati aşkın süre havada kaldı ve 8 bin feet irtifaya kadar ulaştı. Anka-3 ayrıca pisti pas geçme testini de başarıyla tamamladı. SİHA'nın uçuşu küresel medyada da büyük heyecan uyandırdı. Aralarında dünyanın en saygın savunma yayın organı Jane's Report ve etkin küresel ekonomi yayın organı Bloomberg'in olduğu çok sayıda uluslararası medya organı Anka-3'ün başarılı test uçuşunu savunma sayfalarında başa çıkardı. İşte detaylar:

MERAKLA BEKLENİYOR

Jane's Report: “Görünmez özelliğe sahip ve jet gücüyle çalışan üç kanatlı SİHA Anka-3, 28 Aralık günü ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İki entegre ileri silah sistemine sahip Anka-3 bu sistemler dahilinde toplamda 1300 kg mühimmat alabiliyor. Bu ağırlıkla bile görünmezlik özelliğini koruyabilen SİHA aynı anda akıllı, güdümlü bombalar ve füzeler taşıyabiliyor.”

Bloomberg: “Türkiye görünmez SİHA'sının ilk uçuşunu gerçekleştirerek İHA ve SİHA cephaneliğine yeni bir envanter ekledi. En ileri teknoloji ve özelliklere sahip Anka-3 SİHA'sı Türkiye'nin savunma gücünü arttıracak."

The Warzone: “Dünyanın merakla beklediği ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Anka-3 SİHA'sı 1 saat 10 dakikalık ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.”

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Defense Industry Europe: “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin gelişmiş sistemlere sahip yeni SİHA'sı Anka-3'ün ilk uçuş testi gerçekleştirildi. Anka-3'ün küresel SİHA dünyasında belirgin bir dönüm noktası olacağı tahmin ediliyor.”

Defense Here: “Türkiye'nin bütünüyle ulusal kaynaklarıyla ürettiği Anka-3 SİHA'sı ilk uçuşunda beklenen başarıyı yakaladı. Anka-3'ün turbo jet motoru ve hızı, yüksek mühimmat taşıma kapasitesi, 'V' şekilli kompakt gövdesi SİHA'yı radarlarda görünmez kılıyor. Toplamda 7 silah istasyonu ve gelişmiş iki silah entegre sistemine sahip SİHA kendi sınıfında da dünyada sayılı hava araçları arasında kabul ediliyor.

Overtdefense: “Anka-3 SİHA'sı keşif ve gözlem görevlerinin yanı sıra havadan-havaya (AAM) ve havadan karaya (AGM) saldırı sistemlerine de sahip. Hafif bir savaş uçağı boyutundaki SİHA 12 metrelik kanat genişliğine ve 9 metrelik uzunluğa sahip. SİHA 'V' şekilli gövdesi dolayısıyla hem yatay hem de dikey olarak radarlardan gizlenebiliyor. SİHA ayrıca düşman hava sistemlerini etkisiz hale de getirebiliyor.”

SAVUNMADA DEVRİM

Army Recognition: “Türkiye'nin yeni SİHA'sı Anka-3'ün yakın gelecekte askeri operasyonlarda öncü görev üstlenmesi bekleniyor. Gövde yapısı dolayısıyla radarlarda gözükmeyen SİHA ayrıca sıra dışı bir aerodinamik bir performans da ortaya koymakta. Küresel ölçekte askeri uzmanlar ve savunma endüstrisi Anka-3'ü gerçek operasyonlarda görmek için sabırsızlanıyor.”

Aviation Week: “Türkiye Anka-3'ün prototipini yaptıktan yalnızca 16 ay sonra ilk başarılı üretimi gerçekleştirerek savunma endüstrisini şaşırtmayı başardı. Başarılı uçuş testinin ardından sahada da performans göstermesi beklenen SİHA'nın Türkiye için ihracatta önemli bir savunma kalemi olacağı düşünülüyor.”