Anne arka koltukta oturdu aracı 8 yaşındaki çocuk sürdü! Bir garip olay

18 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:34

28 yaşındaki Latonya Mayes-Gale, arka koltukta baygın haldeyken 8 yaşındaki oğlunu araba kullanmaya zorladığı iddiasıyla tutuklandı ve çocuğu tehlikeye atma suçundan iki ayrı suçlamayla suçlandı.

8 YAŞINDAKİ OĞLUNA ARABAYI KULLANDIRDI

ABD'nin Missouri eyaletinde ilginç bir olayı polis fark etti. 28 yaşındaki Latonya Mayes-Gale, iki çocuğuyla beraber yola çıktı. Fakat bir noktada arka koltukta neredeyse kendinden geçmiş bir haldeyken 8 yaşındaki oğluna arabayı kullanmasını söyledi. Bu esnada Mayes-Gale'nin yanında bir de 3 yaşındaki çocuğu vardı.

POLİS FARK ETTİ

Olay, sabaha karşı gerçekleşti. Polis, şehir merkezindeki bir kavşakta ilerleyen aracı durdurdu. Aracın sürücü koltuğunda 8 yaşındaki bir çocuk vardı, anne ise 3 yaşındaki çocuğuyla beraber arka koltuktaydı ve anne neredeyse baygın bir haldeydi.

ÇOCUKLARLA TEMASI KESİLDİ

St, Louis savcıları, anne Males-Gate'e iki ayrı suçlama yöneltti. 8 yaşındaki oğluna arabayı kullanması için talimat vermekle ve 3 yaşındaki çocuğu emniyet kemeri olmadan riske atmakla suçlanan anne, bir diğer duruşmaya kadar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayın ardından yargıç, Mayes-Gale'in çocuklarıyla her türlü temastan kaçınması yönünde talimat verdi. Çocuklar şu anda babalarının yanında yaşıyorlar.