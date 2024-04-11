Annesinin hastalığı sonrası Eyfel Kulesi'ne tırmandı rekor kırdı

11 Nisan 2024 12:20 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:21

Fransız 34 yaşındaki Anouk Garnier isimli kadın kanser hastalığına dikkat çekmek için yaptığı rekor denemesinde Eyfel Kulesi'ne tırmanarak dünya iple tırmanma rekorunu kırdı.

18 dakikada 110 metreye tırmanan kadın, kanser hastalığına dikkat çekmek için bunu yaptığını söyledi. Hem rekor kıran hem de kansere dikkat çeken sporcu kadın "Hayalim gerçek oldu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Annesine kanser teşhisi konulduğunu söyleyen Garnier Kanserle Mücadele Birliği için para toplamak istediğini söyleyerek yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Bu rekora giden yolda pek çok iniş ve çıkışlar oldu. Hava her zaman müttefikim değildi ve bu anıtsal projede yer alan herkesin gündemlerini koordine etmek zorundaydık. Ama buna inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Bugün bundan aldığım memnuniyet ve sevinç daha da büyük. Çılgın bir rüyanın gerçekleşmesi.”