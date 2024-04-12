Arjantin karıştı! Hükümet karşıtı protestolarda çok sayıda gözaltı

12 Nisan 2024 09:54 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:54

Ulusal basında çıkan habere göre, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki 9 Haziran Bulvarı'nda toplanan yüzlerce kişi, Milei hükümetinin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Gösterilerde çıkan olaylar sonucu güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Bazı kişilerin ise yaralandığı görüldü. Kalabalık gruplar, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarda Milei hükümeti karşıtı sloganlar attı.

Polis, kendisine taşlı saldırıda bulunan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

EYLEMCİLER YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Arjantin'in Telesur muhabiri Santiago Corei, yaptığı açıklamada, meslektaşlarından Cronico televizyonu muhabiri Diego Ricciardi'nin plastik mermiyle yüzünden vurulduğunu belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, eylemcilerin polis tarafından yaka paça gözaltına alınması yer aldı.

Arjantin'de Milei, devlet başkanlığı seçimini kazanmasından bu yana sol gruplar ve sendikalar tarafından sıklıkla protesto ediliyor.