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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 16:56 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:13

'Asi Prens' Harry ve eşi Meghan'dan kanser tedavisi gören Kate Middleton'a zeytin dalı

Kate Middleton gizemi, kanser tedavisi gördüğünü açıklamasıyla son buldu. Birçok ünlü isim Middleton'a destek mesajları yollarken Kraliyet Ailesi'nin 'Asi Prensi' Harry ve eşi Meghan Markle, Galler Prensesi'ne zeytin dalı uzattılar.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
&#039;Asi Prens&#039; Harry ve eşi Meghan&#039;dan kanser tedavisi gören Kate Middleton&#039;a zeytin dalı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gizlediği gerçek ortaya çıktı. Karın ameliyatının ardından aylarca ortalıkta gözükmeyen Kate Middleton'ın öldüğü bile iddia edilirken, kendisi yayımladığı bir videoyla kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Çılgın teorilerin sonu gelirken bu kez de videonun yapay zeka ürünü olup olmadığı tartışılmaya başlandı. 

'Asi Prens' Harry ve eşi Meghan'dan kanser tedavisi gören Kate Middleton'a zeytin dalı - 1. Resim

PRENS HARRY VE MEGHAN'DAN 'KATE' AÇIKLAMASI

42 yaşındaki Galler Prensesi'nin kanser türüne dair bir açıklama yapılmazken birçok ünlü isim geçmiş olsun ve destek mesajlarını iletti. Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de kendilerine bambaşka bir hayat çizen Prens Harry ve Meghan Markle da Kate Middleton'a zeytin dalı uzattı. Prens Harry ve eşi Meghan Markle "Kate'e sağlık ve şifa diliyoruz. Bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz." açıklamasını yaptı.

'Asi Prens' Harry ve eşi Meghan'dan kanser tedavisi gören Kate Middleton'a zeytin dalı - 2. Resim

KATE MIDDLETON'A DESTEK MESAJLARI

Öte yandan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Prenses'in "müthiş bir cesaret örneği" gösterdiğini söyledi, onun "hızla iyileşmesini umduğunu" vurguladı.

'Asi Prens' Harry ve eşi Meghan'dan kanser tedavisi gören Kate Middleton'a zeytin dalı - 3. Resim

ABD Başkanı Joe Biden eşiyle birlikte Kate'in iyileşmesi için dua ettiklerini bildirdi.

'Asi Prens' Harry ve eşi Meghan'dan kanser tedavisi gören Kate Middleton'a zeytin dalı - 4. Resim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iyi dileklerini sundu.

'Asi Prens' Harry ve eşi Meghan'dan kanser tedavisi gören Kate Middleton'a zeytin dalı - 5. Resim

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da, "Hepimiz onun mahremiyetine saygı duyarak ve olumlu düşünceler göndererek desteğimizi gösterelim." dedi.

'Asi Prens' Harry ve eşi Meghan'dan kanser tedavisi gören Kate Middleton'a zeytin dalı - 6. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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