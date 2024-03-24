'Asi Prens' Harry ve eşi Meghan'dan kanser tedavisi gören Kate Middleton'a zeytin dalı

24 Mart 2024 16:56 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:13

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gizlediği gerçek ortaya çıktı. Karın ameliyatının ardından aylarca ortalıkta gözükmeyen Kate Middleton'ın öldüğü bile iddia edilirken, kendisi yayımladığı bir videoyla kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Çılgın teorilerin sonu gelirken bu kez de videonun yapay zeka ürünü olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

PRENS HARRY VE MEGHAN'DAN 'KATE' AÇIKLAMASI

42 yaşındaki Galler Prensesi'nin kanser türüne dair bir açıklama yapılmazken birçok ünlü isim geçmiş olsun ve destek mesajlarını iletti. Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de kendilerine bambaşka bir hayat çizen Prens Harry ve Meghan Markle da Kate Middleton'a zeytin dalı uzattı. Prens Harry ve eşi Meghan Markle "Kate'e sağlık ve şifa diliyoruz. Bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz." açıklamasını yaptı.

KATE MIDDLETON'A DESTEK MESAJLARI

Öte yandan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Prenses'in "müthiş bir cesaret örneği" gösterdiğini söyledi, onun "hızla iyileşmesini umduğunu" vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden eşiyle birlikte Kate'in iyileşmesi için dua ettiklerini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iyi dileklerini sundu.

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da, "Hepimiz onun mahremiyetine saygı duyarak ve olumlu düşünceler göndererek desteğimizi gösterelim." dedi.