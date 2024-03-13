Askerlikten kaçmak için kendini aç bıraktı! Hapis cezası aldı

13 Mart 2024 16:16 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:31

Güney Kore'de kimliği açıklanmayan 22 yaşındaki genç, zorunlu askerlikten kaçmak için kendini kasten aç bıraktı ve yakayı ele verdi. 2021 yılının ocak ayında 54 kilogram olan genç, askerlikten kaçmak için kendini aç bırakmaya başladı ve kilosunu önce 49.7'ye düşürdü ardından ise 50.4 ve bu kilo ağırlığını korudu.

Güney Kore'de fiziksel bakımdan orduda görev yapmaya uygun olmayan erkekler savaş dışı alternatif hizmete tabi tutuluyor. Fakat mahkeme bu duruma kendisini kasten getiren genci affetmedi.

YİYECEK VE SU ALIMINI KASTEN SINIRLANDIRDI

Gwangju bölge mahkemesi, gencin tüm sağlıklı erkeklerin orduda en az 18 ay hizmet etmesini gerektiren Askerlik Hizmeti Kanunu'nu ihlal ettiğine karar verdi. Mahkemeye adamın yiyecek ve su alımını kasten sınırlandırdığı, 2021 ve 2022 arasında kalori açığı oluşturduğu söylendi.

STRESTEN KİLO VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Genç, mahkemede suçlamaları reddetti ve üniversiteden atılması ve istediği üniversiteye girememesi nedeniyle strese girdiğini bu yüzden kilo verdiğini öne sürdü.

MAHKEME SUÇLU BULDU

Fakat mahkeme, kanıtların sanığın ordunun fiziksel gerekliliklerinden haberdar olduğunu gösterdiğini vurguladı. Tanık ifadeleri, sanığın savaş görevinden kaçınmak için sürekli olarak kilo verme niyetinden bahsettiğini ortaya koydu.

Ayrıca The Korea Times'a göre mahkeme, idrar testlerinin kasıtlı açlık ve susuzluk belirtileri gösterdiğini ve bunun da kilo kaybının kasıtlı olduğu fikrini güçlendirdiğini kaydetti.