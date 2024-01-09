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    • 09 Ocak 2024 13:49 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:55

    Asya'da panik! Çin ateşledi, Tayvan alarm verdi

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Çin Halk Cumhuriyeti’nin uzaya fırlattığı uydunun Tayvan hava sahası üzerinden geçmesi nedeniyle Tayvan Savunma Bakanlığı ülke vatandaşlarının cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

    Asya&#039;da panik! Çin ateşledi, Tayvan alarm verdi
    Çin

    Çin hükümetinin Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörüngeye gönderdiği uydunun Tayvan hava sahasından geçmesi paniğe neden oldu. Yerel saatle 15.03’te roketin fırlatılmasının ardından Tayvan Savunma Bakanlığı ülke vatandaşlarının cep telefonlarına, “Çin’in fırlattığı uydu saat 15.04’te Tayvan hava sahasına girecek, güvenliğiniz için dikkatli olun” uyarısını gönderdi.

    Tayvan’da hükümet ilk kez ada çapında bu şekilde bir uyarı yayınlarken bakanlığın, uygun şekilde yanıt vermek amacıyla uyduyu takip ettiği ifade edildi. Uydunun Tayvan’da 13 Ocak'ta yapılacak genel seçimler öncesine fırlatılması, Tayvan halkı ve basını tarafından Çin’den Tayvan’a “yeni bir tehdit mesajı” olarak yorumlandı.

    Asya'da panik! Çin ateşledi, Tayvan alarm verdi

    EVRENDEKİ GİZEMLİ OLAYLARI GÖZLEMLEYECEK

    Çin tarafından yapılan açıklamada, “Einstein Probe (EP)” isimli uydunun başarılı bir şekilde fırlatıldığı ve planlanan yörüngeye oturduğu belirtildi. Çin resmi haber ajansına göre uydu, evrenin şiddetli ve az bilinen yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla evrendeki kısa süreli gizemli olayları gözlemleyecek. Aralık ayında da Çin taşıyıcı roketlerinin Tayvan hava sahası üzerinden geçtiği bildirilmişti.

    Haberler>Dünya>Asya'da panik! Çin ateşledi, Tayvan alarm verdi
    çin
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