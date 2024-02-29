At nallarını tarihe gömecek buluş! Ayakkabıya benziyor

29 Şubat 2024 11:47 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 11:48

Eski usul at nalları tarihe geçiyor olabilir. Fransa'nın Isère bölgesindeki Morette'de bulunan bir Safe HP isimli bir şirket, geleneksel nalların yerini almak üzere metal eklentiler bulunmayan ilk plastik nalları geliştirdi. Bu yenilik beş yıl önce Stephanie Saunier ve kocasının üç yaşındaki Freiberger cinsi İsviçre atları Charly için dile getirdikleri bir ihtiyaçtan doğdu.

Safe HP'nin kurucusu Stephanie, "O bizim üçüncü atımızdı. Metal nalların zararlı yönlerinin farkına vardık ve başka kısıtlamaları da beraberinde getiren çıplak ayakla dolaşmayı düşündük. Sonunda Avustralya'da metal eklentileri olmayan ama Çin'de üretilen plastik nallar bulduk." ifadelerini kullandı.

Dünyanın öbür ucundan sipariş almak kolay olmayınca, çift bölgedeki plastik üreticilerine başvurarak kendileri bir plastik model üretmeyi denedi.

"BU NALLARIN ESKİ NALLARLA HİÇBİR ORTAK YANI YOK"

Stephanie Saunier, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Modelleme aşamasının başından itibaren nalbantlar ve at podiatristleriyle konuştuk ve sıfırdan başladık. Güvenli bu nalların ilk nallarla hiçbir ortak yanı yok."

"Ürünler tamamen esnektir ve atın ayağının her yönde deforme olmasına izin verir. Bu iki nedenden dolayı çok önemli. Öncelikle toynak atın amortisörüdür ve aynı zamanda alt uzuvlar için bir kan pompası görevi görür. Fransız milli takımındaki binicilerle çalışıyoruz ve kan akışının çelik nallara kıyasla bizim tabanlıklarımızla çok daha iyi olduğunu göstermek için termografi araçlarını kullandık."

KULLANILDIKTAN SONRA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Bu tabanlıklar Isère'de üretiliyor. Kullanıldıktan sonra öğütülüyor ve başka ürünler yapmak için diğer plastiklerle karıştırılıyor. Safe HP şu anda bu talaşları atçılık endüstrisiyle ilgili nesneler üretmek üzere yeniden kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

PROFESYONEL BİNİCİLERDEN BAZILARINI ŞİMDİDEN KAZANDI

Isère merkezli şirket, dördüncü versiyonuyla, önümüzdeki yaz Paris Olimpiyatlarında yarışabilecek olan ve iki buçuk yıldır bu tabanlıkları kullanan dresaj takımının bir üyesi olan Alexandre Ayache de dahil olmak üzere, Fransız milli takımındaki bir dizi biniciyi şimdiden kazandı.

Stephanie, "Politikamız, binicilik disiplinlerinin her birinde en iyi biniciyle çalışmaktır. Alexandre dışında henüz bir iletişimimiz yok, ancak bize nalların at için daha rahat olduğu, bazı patolojileri çözdüğü ve atı zaman içinde koruduğu söylendi." ifadelerini kullandı.

Şimdi geriye kalan tek şey, bu plastik nalların geleneklere bağlı bir çevre tarafından benimsenmesini sağlamak. Şirketin kurucusu Stephanie Saunier, atlar için toksik olmayan bir yapıştırıcı kullanan çivisiz bir modelin bu yaz piyasaya sürüleceğini ifade ediyor.