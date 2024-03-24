Ava giderken ayı tarafından avlandı! Yüzü paramparça kilometrelerce yol katetti

24 Mart 2024 15:48 - Güncelleme : 24 Mart 2024 15:49

38 yaşındaki Jeremy Evans kısa bir süre önce baba olmuş ve Kanada'nın Alberta Rockies bölgesinde bir av gezisine çıkmıştı. Bu onun için düzenli bir hobiydi.

Yola çıktıktan sonra kamyonetini park etti ve bisikletiyle av gezisinde kalacağı kampa doğru ilerlemeye başladı. Yolculuğu sırasında birkaç koyun gördü ve felaketi yaşamadan sadece birkaç dakika önce onları huzur içinde izlemek için çimlere oturdu.

"KEMİKLERİMİ AYIRDIĞINI HİSSEDEBİLİYORDUM"

"Küçük kahverengi bir şeyin" 10 metreden daha az bir mesafede önünden koştuğunu ve "ezici bir his" yaşadığını söyledi. Deneyimli bir avcı olan Jeremy bunun bir boz ayı yavrusu olduğunu hemen anlamış ve o can alıcı soruyu sormuştu: "Annesi nerede?"

Anne boz ayıyı gören Jeremy yaşadığı olayı şöyle anlattı:

Anne boz ayının koşarak geldiğini gören Jeremy, silahına uzanmak istese de başaramadı. Şaşkına dönen Jeremy hayvanın üzerine atılarak onu "dövmeye" ve sırt çantasıyla yüzüne vurmaya başladı.

"Dişlerinin elime battığını gördüğümü hatırlıyorum ve kemiklerimi ayırdığını hissedebiliyordum" dedi. Jeremy'nin saldırısı işe yaramış gibi görünüyordu, çünkü çıldırmış hayvan geri çekilmeye başladı ve Jeremy rahat bir nefes aldı.

"BEZ BEBEK GİBİ SALLADI"

Ama sonra kanın tadını alan dev ayı ikinci kez saldırmak için tekrar geldi. Jeremy can havliyle koşarak uzaklaştı ve bir ağaca tırmandı. Jeremy ağacın bir dalına tutundu ama boz ayı tutunduğu dalı kırdı. Yerde debelenmeye başladılar. Jeremy o anları şöyle anlattı:

"Beni yere düşürdü sonra beni sol tarafımdan kaburgalarımın altından ama kalçalarımın üstünden ısırdı. Beni kaldırıp bez bebek gibi salladı ve yere fırlattı. Sonra ben daha nefes alıp top gibi kıvrılamadan beni yüzümün sol tarafından ısırdı. Yere yığıldığında yüzümün sol tarafının tamamını bir hamlede kopardı." dedi.

Jeremy, ölü taklidi yapmanın bir saldırıya verilecek en iyi yanıt olduğunu bildiğini fakat "Bir şey yüzünüzü çiğnerken bunu yapmak biraz berbat" ifadelerini kullandı.

JEREMY'NİN YÜZÜNÜ ÇİĞNEDİ

Jeremy, "Ağzına yumruk attım ve dilinden yakaladım ve onu üzerimden çekmeye çalışıyordum ama o 300-350 kiloluk bir ayı ve onu kımıldatamadım. Bacaklarının arasına uzandım ve çimdikledim. Korkunç bir ses çıkardı ve bir at gibi şahlanmaya ve bir domuz gibi ciyaklamaya başladı. Bıraktım ve dağın yamacına dışkısını yaparak kaçtı." ifadelerine yer verdi.

Fakat ayının kısa bir süre sonra geri geldiğini ve ensesinden tutarak 300 metre yerde sürklediğini ifade etti. Jeremy'i sonunda yere bırakan ayı bir anda yere uzanarak yüzünün solundan onu çiğnemeye başladı.

Jeremy o anları, "Uzanıp beni yüzümün sol tarafının alt köşesinden yakaladı ve yüzümün tüm derisini kafamdan kulağıma kadar tamamen soydu. Sonra tıpkı bir köpeğin kemiği kemirmesi gibi kafamın bu tarafını çiğnemeye başladı." ifadeleriyle anlattı.

O HALİYLE 22 KM YOL KATETTİ

Son bir hamle yapan Jeremy, ayının karnının yumuşak kısmını buldu ve olabildiğince sert bir şekilde sıktı. Paniğe kapılan hayvan onu serbest bıraktı ve Jeremy bedenin parçalanmış olmasına aldırmadan dağ boyunca kaçmaya başladı.

Mantıklı düşünemeyen Jeremy, acı çekip yavaş yavaş kan kaybından ölmek yerine kendi hayatına son vermeye karar verdi. Tüfeğini doldurdu ve tetiği çekti. Ama tüfek ateşlenmedi. Tüfek, yeniden doldurmaya çalıştığı sırada ateşlendi ve mermi kafasının yanından sıyırıp geçti.

Bu şansı değerlendirmek isteyen Jeremy, başarabileceğini düşündü ve yürüyerek arabasına ulaştı. Aracıyla bir tatil köyüne 22 km yol katetti. Tatil köyüne vardığında Jeremy'nin yaraları o kadar korkunçtu ki onu gören küçük bir çocuk onun şaka yaptığını ve maske taktığını sandı.

"ZOMBİYE BENZİYORDUM"

Jeremy, "Kelimenin tam anlamıyla bir zombiye benziyordum. Üzerimde bir şort ve tişört vardı, yüzüm paramparça olmuştu ve yüzüme tuvalet kâğıdı ve çarşaf sarılmıştı." dedi.

Jeremy, helikopter ile hastaneye kaldırıldı ve burada yüzünün bir kısmını kurtarmak için 13 saate kadar süren iki ameliyat geçirdi. Toplamda beş büyük ameliyat ve 15 küçük ameliyat daha geçirerek beş haftasını hastanede geçirdi. Jeremy'nin bazı bölgeleri hala sınırlı işlev görüyor ve ayrıca gözlerini tam olarak kapatamıyor.

Jeremy sözlerini, "Öleceğime inanıyordum o yüzden eşime veda etmek için telefonumu çıkardım. Ona mesaj atacaktım ve ardından düşüncelerimi sakinleştirmeye yardımcı olması için biraz müzik açtım. Ancak duyduğum şarkı hayatımı kurtardı. İlk çıkan şarkı, önceki gece kızımı yatağına yatırırken ona çaldığım yavru köpekbalığı şarkısıydı" şeklinde noktaladı.