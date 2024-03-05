Avrupa Türklere kapılarını kapattı! Schengen vizesi bulmak çölde su bulmak kadar zor

05 Mart 2024 09:01 - Güncelleme : 05 Mart 2024 09:32

2023 yılından bu yana Avrupa devletlerinin Schengen vizesi verme oranı düştü. Hatta bazı Avrupa devletleri kapılarını tamamen kapattı. Listenin başında ise Yunanistan, Hollanda, Almanya yer aldı. Öte yandan İtalya ve İspanya ise Nisan ayına kadar vize olmadığını duyurdu. Peki bu engel neden? Schengen vizesinde olayı uçuruma süren ülkeler hakkında acente firmaları da şikayetçi. Bazı şirketler tatile gitmek isteyen vatandaşların rotalarını değiştirdiğinin altını çizdi.

AVRUPA TÜRKLERE KAPILARINI KAPATTI!

Ortadoğu'da yaşanan olaylar ve dünya genelindeki gıda sorunlarını bahane eden Avrupa ülkeleri farklı ülkelerden gelmek isteyenlere olan alanı sınırlandırdığının altını çizdi. Bunun en büyük nedeni ise Avrupa ülkelerinde artan Filistin eylemlerinden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Ocak ayından beridir Avrupa devletlerindeki vatandaşlar sokakta hükümetlerini protesto ediyor.

Akıllara gelen bu durum sonrası Avrupa devletlerinde vize zorluğu yaşatması arasındaki paralellik gerçekliği bir kez daha gözler önüne sürdü. Avrupa Türkleri istemiyor. Yeniden gizli ırkçılığa başlayan Avrupa, 2023 yılına oranla 2024 yılında vize almak isteyen her 4 Türk'ten sadece 1'ini kabul ediyor. Resmi evraklarda da ortaya çıkan bu gerçekçiliği acentelerde ortaya çıkardı.

ACENTELER UYARDI!

Türklerin yurt dışı tatilinde şuan en fazla Karadağ olduğunun da altı çizildi. Hemen hemen her gün binlerce Türk Karadağ'a gitmek için sıraya giriyor. Öte yandan Almanya 31 Mart'a kadar vizesini kapattığını duyurdu. İtalya ve İspanya ise şimdilik Nisan ayına kadar vize vermeyeceğini belirtti. Bazı acente şirketleri ise geçtiğimiz yıllara oranla Avrupa'ya gitmek isteyenlerinde sayısının artığını sadece siyasi değil aynı zamanda kapasitenin dolmasından kaynaklı bu kararın alındığını belirtti.

Vize başvurusunda bulunan vatandaşlara acentelerdan uyarı var. Acente şirketleri vatandaşlara Avrupa ülkelerinden bazılarının vizelerini kapattığını bu yüzden kendilerine başvurmadan ya da araştırma yapmadan hareket etmemelerini söyledi. Bir diğer iddia ise Avrupa vize işlemleri ücretlerine zam yapma yolunda olacağının altını çizdi.