Avrupa'dan Rusya'ya "Navalnıy" yaptırımları: 30 kişi ve kuruluşa cinayete ortaklık suçlaması

19 Mart 2024 08:21 - Güncelleme : 19 Mart 2024 08:25

Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın şüpheli ölümü dünya genelinde yankı uyandırmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği, "suikast" olarak tanımladığı olayın ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

Karar Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından açıklandı. Borrel, AB üyesi bakanların verdiği kararın, Navalnıy'ın ölümünden "sorumlu olanları" kapsadığını belirtti. Bakanların, yaklaşık 30 kişi ve kuruluşa" yaptırım uygulama konusunda anlaştığını aktaran Borrell, söz konusu kişi ve kurumların isimlerini açıklamadı.

Hem AB hem de ABD'nin Ukrayna için "acilen harekete geçmesi gerektiğini" vurgulayan Borrel, "Transatlantik birlik çok önemlidir" dedi.

KULEBA DA KATILDI

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da toplantıya video konferansla katıldı. Savaştaki son gelişmeler hakkında bilgi aldıklarını aktaran Borrell, toplantıda Ukrayna'ya desteğin artırılmasına yönelik kararlar alındığını dile getirdi.

Borrell, bu kararlardan birinin de Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan "Avrupa Barış Fonu'nun" 5 milyar euro artırılması oduğunu sözlerine ekledi.