Avrupa'nın ateşi dinmiyor! Polonyalı çiftçiler yeniden sokakta

20 Mart 2024 19:02 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:03

Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarına ve Ukrayna'dan kontrolsüz ürün ithalatına karşı çıkan Polonyalı çiftçiler, bir kez daha ülke genelinde sokağa indi. Polonyalı çiftçiler, başkent Varşova'nın kuzeydoğusundaki Jablonna bölgesi ve güneydoğusundaki Wesola bölgesi civarında şehre giriş yollarını traktörleriyle kapatarak, trafiği felç etti.

Çiftçiler, traktörlerine "Yeşil Anlaşma Polonya çiftçisinin ölümüdür", "Yeşil Anlaşma = Açlık", "Bizler çiftçiyiz, dilenci değiliz", "Ukrayna'dan tahıl ihracatına son", "Polonya tarımını öldürüyorsunuz", "Hükümet eğleniyor, çiftçi batıyor" ve "Polonyalılar uyanın, bu sizi de etkileyecek" yazılı pankartlar astı.

ÇİFTÇİLER, VERİLEN ZARARIN TAZMİNATINI İSTİYOR

Ukrayna'dan ithal edilen tarım ürünlerinin Polonya çiftçisine yaptığı etkilerin ve verdiği zararın giderilmesi için hükümetin tazminat ödemesi gerektiğini ifade eden çiftçiler, AB tarafından uygulanması istenen Yeşil Anlaşma’yı kabul etmeyeceklerini belirtti. Çiftçiler, söz konusu anlaşmanın ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

BAŞBAKAN'LA GÖRÜŞME CEVAPSIZ KALMIŞTI

Çiftçiler, geçtiğimiz ay protestoların ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Meclis Başkanı Szymon Holownia ile görüşmüş fakat herhangi bir cevaba ulaşamamıştı. Hükümet, görüşmelerin ardından Yeşil Anlaşma’nın gözden geçirileceğini ve değişiklik yapılabileceğine dair bir açıklama yapmıştı.