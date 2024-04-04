Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde panik! Yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı
04 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:20

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde panik! Yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı

Zaporijya Nükleer Santrali'nde nükleer yakıtın soğutulması için kullanılan bir yedek güç sistemi devre dışı kaldı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Avrupa&#039;nın en büyük nükleer santralinde panik! Yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı

Zaporijya Nükleer Santralinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yüksek voltajlı yedek güç sistemi bu sabah devre dışı kaldı.

Sistemin neden devre dışı kaldığına dair soruşturmalar devam ederken, santral ve çevresindeki radyasyon seviyesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.

Ukrayna'daki çatışma bölgesindeki santralde bulunan nükleer reaktörler faaliyet göstermezken, nükleer yakıtın soğutulması için santrale dışarıdan sağlanan elektrik enerjisi kullanılıyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
AK Parti itiraz etmişti... Gaziosmanpaşa'da oy sayımı devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...