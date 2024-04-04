Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde panik! Yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı

04 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:20

Zaporijya Nükleer Santralinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yüksek voltajlı yedek güç sistemi bu sabah devre dışı kaldı.

Sistemin neden devre dışı kaldığına dair soruşturmalar devam ederken, santral ve çevresindeki radyasyon seviyesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.

Ukrayna'daki çatışma bölgesindeki santralde bulunan nükleer reaktörler faaliyet göstermezken, nükleer yakıtın soğutulması için santrale dışarıdan sağlanan elektrik enerjisi kullanılıyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.