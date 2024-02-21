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21 Şubat 2024 14:42 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 15:55

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var!

Her yıl açıklanan 'Gezginlerin Seçimleri' listesi yayımlandı. Seyahat rehberlik platformu Tripadvisor, 2024 yılı için en beğenilen Avrupa plajlarını sıraladı. Listede Türkiye'den de 2 plaj yer aldı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tripadvisor
Avrupa&#039;nın en iyi plajları listesinde Türkiye&#039;den 2 bölge var!
Antalya, Muğla

Seyahat rehberlik platformu Tripadvisor, 2024 yılında muhakkak görülmesi geren Avrupa'nın en iyi plajlarını sıraladı. Listede Türkiye'nin turizm cennetlerinden olan iki bölgede yer alan plajlar da yer aldı. Tatilcilerin yorumlarından ve beğenilerinden yola çıkarak listelenen bölgeler şu şekilde yer aldı:

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 1. Resim

10.  Black Sand Plajı, İzlanda

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 2. Resim

9. Playa de Maspalomas, İspanya

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 3. Resim

8. Myrtos, Yunanistan

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 4. Resim

7. Niss, Kıbrıs

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 5. Resim

6. Falassarna, Yunanistan

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 6. Resim

5. Playa de Las Canteras, İspanya

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 7. Resim

4. Reynisfjara, İzlanda

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 8. Resim

3. La Concha Beach, İspanya

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 9. Resim

2 . Spiaggia dei Conigli - Sicilya, İtalya

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 10. Resim

1.Praia da Falésia, Portekiz

TÜRKİYE'DEN ANTALYA VE MUĞLA ÖN PLANDA

Antalya'nın ünlü Konyaaltı plajı, listede 21 . sırada yer aldı.

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 11. Resim

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesi yakınlarındaki İztuzu plajı ise Avrupa'nın en iyi plajları listesinde 16. sırada yer aldı.

Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var! - 12. Resim

 

Kaynak: Tripadvisor
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