Avrupa'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'den 2 bölge var!

21 Şubat 2024 14:42 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 15:55

Seyahat rehberlik platformu Tripadvisor, 2024 yılında muhakkak görülmesi geren Avrupa'nın en iyi plajlarını sıraladı. Listede Türkiye'nin turizm cennetlerinden olan iki bölgede yer alan plajlar da yer aldı. Tatilcilerin yorumlarından ve beğenilerinden yola çıkarak listelenen bölgeler şu şekilde yer aldı:

10. Black Sand Plajı, İzlanda

9. Playa de Maspalomas, İspanya

8. Myrtos, Yunanistan

7. Niss, Kıbrıs

6. Falassarna, Yunanistan

5. Playa de Las Canteras, İspanya

4. Reynisfjara, İzlanda

3. La Concha Beach, İspanya

2 . Spiaggia dei Conigli - Sicilya, İtalya

1.Praia da Falésia, Portekiz

TÜRKİYE'DEN ANTALYA VE MUĞLA ÖN PLANDA

Antalya'nın ünlü Konyaaltı plajı, listede 21 . sırada yer aldı.

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesi yakınlarındaki İztuzu plajı ise Avrupa'nın en iyi plajları listesinde 16. sırada yer aldı.