Avrupa'nın kara lekesi her mağarasında Yamyamlık çıktı! Afrika'ya çamur atanların karanlık tarihi

13 Mart 2024 20:29 - Güncelleme : 13 Mart 2024 20:45

Tarihin her karesinde katliamlara yol açan Avrupa, tüm kirli yönlerini ise diğer topluluklara atmıştır. Bunlardan biri de yamyamlıktır. Son günlerde Haiti'de yaşanan iç karışıklığı bahane eden Avrupa sosyal medya üzerinden yayınlanan ve Haiti'de Yamyamlık görüntüleri ile servis edilen video yalan çıktı. Çin'deki bir kıyafet kutlamasına ait olan görüntüler akabinde yamyamlığın gerçek tarihi merak edildi.

AVRUPA'DA YAMYAMLIK!

Yüzyıllardır Afrika ülkelerini yamyam olarak gösteren Avrupa'nın kara tarihi ise tüyler ürpertti. Yamyamlık kutlamalarından Orta Çağ'ın karanlık kısımlarına uzanan insan kemikleri tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

500.000 yıl önce oluşan Gough Mağarası İngiltere'de bulunur. Kireçten oluşan bu mağarada insan kemikleri bulundu. Arkeolog çalışmalarının yapıldığı mağarada adeta yamyamlık rituellerine rastlandı.

İNGİLTERE'DEKİ MAĞARADA KEMİKLER!

Dr. Silvia Bello, çalışmalarda bulunan bir uzmandı. Avrupa'nın karanlık tarihine de o ortaya çıkardı. Avrupa'nın şimdilerle en gelişmiş ülkeleri olan İngiltere İskandinavya'sında yaygın olan Magdaleniyen kültüründen kalan yamyamlık adeta korku filmlerini aratan bir sürece sahip. Magdaleniyen kültürü tarihin ilk yamyamları olarak geçiyor.

En eski yerleşim olan Avrupa kıtasında kalelerin dışında yaşayan halk gör ve fakir görülürdü. Bu yüzden Avrupa'da ciddi bir sınıfsal ayrım vardı. Yamyamlık saray dışında yapıldığı iddiasını ise araştırmalar çürüttü. En büyük mağara olan Gough'te keşfedilen kemikler Avrupa tarihinde sarayda çalışan hizmetlilere ait olması tüyleri ürpertti.

Avrupa son yıllarda Afrikalılara attığı yamyamlığın kendi topraklarında doğduğunu kabul etmemesine rağmen tarih ve kalıntılar gerçekleri ortaya çıkardı.

FBI VERİLERİNDE YAMYAMLIK EŞİTTİR SERİ KATİLLER

Bilimsel araştırmalarda ise insan eti yeme arzusuna sahip toplulukların en fazlası Avrupalılardan çıkması bu durumun altını bir kez daha çizdi.

Dünyanın en büyük mağarasında araştırmalar devam ediyor. Günümüzde FBI verilerinde en fazla insan katleden seri katillerde Avrupalı olması tüm tarihe ışık tutmaya yeter.