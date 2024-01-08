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    • 08 Ocak 2024 15:45 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:45

    Avustralya'da ikinci bir 'Filistin bayrağı' skandalı rozet takan kabin memurlarını kovdular

    Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: TGRT HABER

    Avustralya'da ikinci bir 'Filistin bayrağı' krizi yaşandı. Ulusal havayolu şirketi Qantas'ın iç hat uçuşunda 'Filistin bayrağı rozeti' takan kabin memurlarının işten çıkarılması istendi. 

    Avustralya&#039;da ikinci bir &#039;Filistin bayrağı&#039; skandalı rozet takan kabin memurlarını kovdular
    Israil, Avustralya, Gazze, Filistin

    Avustralya'da evinin önüne Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edilen Sidneylinin ardından ulusal havayolu şirketi Qantas’ın iç hat uçuşunda, ‘Filistin bayrağı rozeti’ takan kabin memurlarının işten çıkarılması istendi. 

    Qantas yetkilileri, Filistin bayraklı rozetlerin havayolunun üniforma politikasına uymadığına dikkat çekerek, kabin mürettebatına onaylanmış üniforma politikasının bir parçası olmadığı sürece başka rozet takmasına izin verilmediğini kaydetti.

    Yetkililer, ''Her müşteri, Qantas uçağıyla seyahat ederken kendini güvende ve saygı duyulduğunu hissetmelidir.'' dedi.

    ''BU BİR GÖZDAĞI VE TACİZ''

    Olaya karışan hosteslerin işten çıkarılması çağrısında bulunan Sivil Haklar Örgütü İftirayla Mücadele Komisyonu (ADC) Başkanı Dvir Abramovich de, “Avustralya’da gökyüzü bile propagandaya karşı güvenli değil gibi görünüyor. Ve çok açık olmak istiyorum: Bu, saf ve basit bir gözdağı ve tacizdi. Hava taşımacılığının tüm kurallarını ihlal ediyor” şeklinde konuştu.

    FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTIĞI İÇİN BOMBALI TEHDİT

    Avustralya Sidney'de yaşayan Theo adlı kişi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye acımasız saldırılar düzenleyen İsrail'e karşı görüşlerini belirttiği bir yazı tahtasıyla beraber Filistin bayrağını evinin önünde sergiliyordu. Theo, 5 Ocak'ta evinin önünde üzerinde yakıt bidonu olan bir araba gördüğünü söyledi.

    Bidona koli bandıyla yapıştırılmış büyük cıvatalar, çakmak ve bir parça da bez bulduğunu belirten Theo, bunların üzerinde de "Yeter! Bayrağı indir! Tek hakkın var!" yazılı notu buldu.

    Avustralya'da ikinci bir 'Filistin bayrağı' skandalı rozet takan kabin memurlarını kovdular

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve bomba imha ekibi, aracın üzerine konulan cismi inceledi. Polis, inceleme sonucunda cismin zararsız olduğunun tespit edildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    İşgal altındaki Cenin'e İHA'lı saldırı: İsrail 6 sivili öldürdü
    Oynat

    İşgal altındaki Cenin'e İHA'lı saldırı: İsrail 6 sivili öldürdü

    İsrail, Gazze'ye 93 gündür bombalar yağdırırken işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine de insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

    Haberler>Dünya>Avustralya'da ikinci bir 'Filistin bayrağı' skandalı rozet takan kabin memurlarını kovdular
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