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24 Şubat 2024 12:52 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 12:53

Avusturalya yanıyor! 16 bin hektarlık alan küle döndü

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Perşembe günü çıkan ve kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 3 ev ve 16 bin hektarlık alan yandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avusturalya yanıyor! 16 bin hektarlık alan küle döndü
Avustralya, Orman Yangını

Avustralya'nın Victoria eyaletinde geçtiğimiz Perşembe günü çıkan orman yangınları hala kontrol edilemiyor. Çiftlik hayvanlarının ölümüne neden olan orman yangınları sebebiyle eyaletin batısındaki yüzlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı.

En az bin itfaiye eri 50 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale etmeye çalıştığı orman yangınları en az 2 bin kişi Perşembe günü yaşadığı bölgeleri terk etti. Yaklaşık 16 bin hektar alan yanarken en az 3 ev de tahrip oldu.

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SICAKLIKLARIN ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yangınla mücadele eden Victoria’da yetkililer sıcaklıkların artmasından endişe ediyor. Çarşamba günü hava sıcaklığının 40 dereceye yükselmesi beklenirken Beaufort ile Elmhurst kasabalarındaki yangınların şiddetli rüzgarlar nedeniyle de geniş alana yayılmasından korkuluyor.

Avusturalya yanıyor! 16 bin hektarlık alan küle döndü - 2. Resim

"KARA YAZ"

Avustralya'da 2019-2020 yıllarında “Kara Yaz” olarak tarihe geçen orman yangınları Türkiye büyüklüğünde bir alanı tahrip etmiş ve 33 kişi ile 3 milyar hayvanın ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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