Aylar sonra kayıp çocuktan acı haber! Kalıntılarına ulaşıldı

01 Nisan 2024 16:42 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:57

Henüz 2,5 yaşındaki Emile Soleil, Fransız Alpleri'nde yaşadığı köyde 9 ay önce kayboldu. Büyük bir ekip küçük çocuk için seferber olsa da aramalardan bir sonuç çıkmadı. 9 ayın ardından ormanda yürüyüş yapan bir kişi kemik kalıntılarını fark etti ve acı gerçek ortaya çıktı. Cesedinin kalıntıları kaybolduğu bölgenin bir kilometre ötesinde bulundu.

KAÇIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Küçük çocuk kaybolduğunda büyükanne ve büyükbabasının tatil evindeydi ve bin 200 metre yükseklikteki Haut-Vernet'te sadece 25 kişi yaşıyordu. Buna rağmen görgü tanıkları, küçük çocuğu gördüklerini, üzerinde sarı tişört ve beyaz şort olduğunu söyleyerek tek başına yürüdüğünü anlamıştı. Fakat bir süre sonra gözden kaybolduğunu söylemişlerdi.

Yüzlerce kişilik arama ekibi, köpeklerle birlikte polislere eşlik etmiş fakat küçük çocuktan bir haber alınamamıştı. Kaçırılma ihtimali değerlendirilirken vaka ceza soruşturmasına dönüşmüştü.

KEMİKLER HAYVANLAR TARAFINDAN TAŞINMIŞ OLABİLİR

Köyden bir kilometre uzaklıkta bir alanda yürüyüş kadının rastlandığı kalıntılar, küçük çocuğun DNA'sıyla uyuştu. Helikopterler tarafından termal kameralarla defalarca aranan bölgede kemiklerin bulunması ise dikkat çeken bir başka nokta oldu.

Jandarma sözcüsü Marie-Laure Pezant, Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, kemiklerin oraya bir insan, hatta bir hayvan tarafından yerleştirilmiş olabileceğini, değişen hava koşulları nedeniyle de yer değiştirmiş olabileceğini söylerken, ölüm nedeninin ve hikayenin hala belirsiz olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı François Balique, çok üzgün olduğunu ve sabır dileklerinin Emile'in ailesiyle birlikte olduğunu söylerken "Bu can yakıcı vakadan sonra toparlanmak uzun zaman alacak" dedi.