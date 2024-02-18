Azerbaycan uçağı İsrail'de! Karabağ'daki silah desteğinin karşılığı mı?

18 Şubat 2024 11:57 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 12:30

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 135 gündür devam ederken Tel Aviv'e Bakü'den silah desteği sağlandığı iddiası dikkat çekti. Asya'nın en büyük kargo havayolu şirketlerinden biri olan Silk Way'in Azeri kargo uçağının İsrail'in silah ticaretini gerçekleştirdiği Ovda Havalimanında bulunduğu kaydedildi. Flight Radar'daki veriler de kargo uçağının konumunu doğruladı.

Azerbaycan'ın kargo uçağının hangi amaçla İsrail'in Ovda Havalimanı'nda bulunduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bu sır uçuş, İsrail'in Azerbaycan'a Dağlık-Karabağ savaşında verdiği silah desteğini akıllara getirdi.

KARABAĞ SAVAŞINDA AZERBAYCAN'A İSRAİL DESTEĞİ

İsrail basınından Haaretz gazetesinin araştırmasına göre, 2016 yılından 2023 Nisan ayına kadar Azerbaycan merkezli havayolu şirketi Silk Way'e ait 92 kargo uçağı Eylat kentinin kuzeyindeki Ovda Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Ovda ise İsrail'e patlayıcı maddelerin giriş ve çıkış yapılabilen tek noktası olarak biliniyor.

Ovda Hava Üssü'nden havalanan Silk Way'e ait kargo uçaklarının sayısı Dağlık-Karabağ bölgesinde çatışmaların yoğunlaştığı, 2016 ortaları, 2020'nin son ayları ve 2021'in sonunda artış göstermişti.

Silk Way Havayolları, 2018'de Çekya medyasının bir araştırma haberine de konu olmuş ve Bakü'ye yönelik silah ambargosuna karşın İsrail'le yapılan dolaylı bir anlaşma sayesinde kargo uçaklarıyla Azerbaycan'a silah taşındığı öne sürülmüştü.

İSRAİL AZERBAYCAN'IN 2016'DAN BERİ SİLAH TEDARİKÇİSİ

İsrail yönetiminin son 20 senedir stratejik ortaklık geliştirdiği Azerbaycan'a kargo uçaklarıyla silah ve patlayıcı desteği sağladığı ise uzun bir süredir gündemde olan bir konu. Ayrıca Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, 2016'dan itibaren Azerbaycan'ın silah ihtiyacının yüzde 70'i İsrail tarafından karşılanıyor.