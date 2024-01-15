Azerbaycan'da şiddetli patlama: 6 ölü 20 yaralı

15 Ocak 2024 19:55 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 19:55

Azerbaycan'da bir mobilya imalathanesinde meydana gelen patlamada en az 6 sivil yaşamını yitirdi ayrıca çok sayıda kişi yaralandı.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bağlı Binagadi ilçesinde 15 Ocak 2024 tarihinde bir mobilya imalathanesinde patlama meydana geldi. Olayın ardından patlamanın olduğu binaya 19 ambulans gönderildi.

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Olay yerine giden sağlık ekipleri bir kişiye ilk müdahaleyi yaparken, 23 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralanlardan 10 kişi gerekli müdahalelerin yapılması için Klinik Tıp Merkezi'ne,14 kişi ise Narimanov Tıp Merkezi'ne tahliye edildi. Hastalarda birinci dereceden yanık ve kafa travmaları oluştu. Azerbaycan basını, yaralı vatandaşların tıbbi bakımlarının devam ettiğini kaydetti.

6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Azerbaycan Başsavcılığı ve Acil Durumlar Bakanlığı tarafından konuyla ilgili ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, olay yerine gönderilen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yangının, kısa sürede söndürüldüğü bildirildi. Ayrıca yapılan ilk incelemeler sonucunda 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Öte yandan, patlama nedeniyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.