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    • 04 Ocak 2024 08:39 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 08:40

    BAE arabulucu oldu! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kendi arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında "savaşın başlangıcından bu yana en büyük esir takaslarından birinin" yapıldığını duyurdu.

    BAE arabulucu oldu! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
    Rusya, Ukrayna, Esir Takası, Bae

    BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası görüşmelerine ilişkin arabuluculuğun başarı gösterdiği belirtildi.

    EN BÜYÜK ESİR TAKASI

    Açıklamada, BAE'nin arabuluculuk başarısının Rusya ve Ukrayna ile güçlü ilişkilerine dayandığı belirtilerek, "Savaşın başlangıcından bu yana iki taraf arasındaki en büyük esir takaslarından birinin gerçekleştiği" ifade edildi.

    Esir takasıyla ilgili sayı belirtilmeyen açıklamada, Rusya ve Ukrayna hükümetlerinin, BAE'nin arabuluculuk çabalarına ilişkin gösterdiği işbirliği takdir edildi.

    BAE’nin "Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan çabaları sürdürme konusundaki kararlılığına" değinilen açıklamada, Abu Dabi yönetiminin, diplomasi, diyalog ve gerilimin azaltılması yönündeki çağrısı ile krizin insani yansımalarını hafifletecek tüm girişimleri destekleme çabasına yönelik tutumuna vurgu yapıldı.

    Haberler>Dünya>BAE arabulucu oldu! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
    Etiketler
    rusyaukraynaesir takasıBAE
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