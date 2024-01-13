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13 Ocak 2024 17:22 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:22

Bangladeş'te gecekondu mahallesi küle döndü

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki bir gecekondu mahallesi küle döndü. Çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 300 ev kullanılamaz halde.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bangladeş, Yangın

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki gecekondu mahallesi Mollabari’de gece saatlerinde yangın çıktı.

Bangladeş'te gecekondu mahallesi küle döndü

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, itfaiye ve Sivil Savunma'dan yapılan açıklamaya göre yangın faciasında bir kadın ile çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bangladeş'te gecekondu mahallesi küle döndü

Mahallede 300 evin küle döndüğü yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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