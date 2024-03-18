Barzani liderliğindeki KDP, genel seçimleri boykot edecek

18 Mart 2024 19:04 - Güncelleme : 18 Mart 2024 19:04

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), haziran ayında yapılması planlanan genel seçimleri boykot edeceğini açıkladı.

KDP: SİSTEM DAYATILIYOR

KDP tarafından yapılan açıklamada, "Partimizin anayasaya aykırı bir karara ve bölge halkının iradesi ve anayasal iradesi dışında dayatılan bir sisteme uymamasının halkımızın ve ülkemizin çıkarına olduğuna inanıyoruz. Kanuna ve anayasaya aykırı olarak ve dayatılmış bir seçim sistemi çatısı altında yapılan seçimlere katılamama kararı aldık" denildi.

“DEVAM EDEMEYİZ”

Devlet Yönetimi Koalisyonu’nun anlaşmaları uygulamaması halinde Irak'taki siyasi süreci terk etme uyarısında bulunan KDP, “Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki mevcut hükümetin kurulmasına ilişkin anayasanın ve siyasi ve idari anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanmasında Devlet Yönetimi Koalisyonu partilerini ulusal sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederken, aksi takdirde siyasi süreçte devam edemeyiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKMENLER VE HRİSTİYANLAR DA BOYKOT KARARI ALMIŞTI

Türkmenler ve Hristiyanlar, IKBY’deki genel seçimleri boykot etme kararı almıştı. Irak Federal Mahkemesi’nin 21 Şubat’ta IKBY parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal kararının ardından Türkmenler ve Hristiyanlar, haziran ayında yapılacak olan genel seçimleri boykot etme kararı almıştı.