Başına 3 milyonda 1 gerçekleşen olay geldi! 3 metrelik canavarla boğuştu

13 Mart 2024 13:32 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:33

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na göre olay Lake County bölgesinde meydana geldi. bir balıkçı golf sahasındaki bir gölette balık tutarken timsah elini ısırarak kopardı.

İsmi açıklanmayan balıkçı Pazar günü öğleden sonra Pennbrooke Fairways'deki bir gölette dev timsahın saldırısına uğradı. Timsah balıkçının kolunu ısırarak kopardı.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu timsahın yaklaşık üç metre uzunluğunda olduğunu öne sürdü. Ron Priest adlı bir görgü tanığının yaptığı açıklamada, "Balıkçı yerdeyken timsah adamı kolundan yakaladı ve ikisi de yuvarlanmaya başladı" ifadelerine yer verdi.

BALIKÇI ORLANDO'YA SEVK EDİLDİ

Ron Priest'in eşi yardım için 911'i aradı. Priest, sürüngen ağzını açıp adamın elini ısırdığında balıkçının o sırada bir balık yakaladığını ve sudan çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Priest, "Timsah balığın peşindeydi. Ayrıca timsah balığı ve balıkçıyı almadan suya geri kaçtı." dedi. Yardım birkaç dakika sonra olay yerine ulaştı ve bir helikopter adamı Orlando'daki bir hastaneye götürdü.

Priest, "Anladığım kadarıyla Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) bir insan parçasını imha edemiyor. Tıbbi bir tesise gönderilmesi gerekiyor. Kolun yeniden dikilme ihtimalinden dolayı onu Orlando'ya götürdüler."

SALDIRGAN TİMSAHIN BOYU ÖLÇÜLDÜ

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, insanlara saldıran timsahların etkisiz hale getirilmesi prosedürü sebebiyle timsahı vurmak zorunda kaldı. Yapılan ölçümlerde vahşi timsahın boyu 2 metre 75 santim olarak ölçüldü.

FWC, İnsan Timsah Olayları Bilgi Formunda "Florida'da sebepsiz bir timsah olayı sırasında bir Florida sakininin ciddi şekilde yaralanma olasılığı kabaca 3.1 milyonda birdir" diye paylaştı. 2022'deki en son rakamlar güneşli eyalette 13 ısırık olduğunu gösteriyor. Bunların dokuzu büyük, ikisi küçük ve ikisi ölümcül olarak kaydedildi.