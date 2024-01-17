Batı Şeria'da İsrail güçlerinden İHA'lı saldırı: Naaşları da çaldılar

17 Ocak 2024 11:05 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:05

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 103. günde de devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri, insanız hava aracıyla (İHA) Balata Mülteci Kampı yakınlarında bir aracı vurdu. İsrail güçlerinin, ekiplerin müdahalesine izin vermediği ve aracın patlayarak alev aldığı aktarıldı.

Araçta bulunan Filistinlilerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

İSRAİL GÜÇLERİ NAAŞLARI ÇALDI

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından bir Filistinlinin naaşına ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmeden önce vurulan araçtaki bazı Filistinlilerin naaşlarını da alıp götürdüğü ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri bu sabah Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail güçleri kamptaki Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.