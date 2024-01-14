Batı'da İslam karşıtlığı dinmiyor: Camiyi kundaklamaya çalıştılar

14 Ocak 2024 06:26 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 06:27

Batı dünyasında her geçen gün yükselmeye devam eden İslam ve Müslüman karşıtlığı her gün yeni bir eylemle kendini göstermeye devam ediyor. Bu kez ırkçı öfkenin adresi Fransa oldu. Finistere vilayetine bağlı Saint-Martin-des-Champs kasabasındaki camiye sabah namazı sırasında kundaklama girişiminde bulunuldu.

KAPIYI ATEŞE VERMEYE ÇALIŞTI

Konuya ilişkin açıklama Fransa İslam Konseyinden (CFCM) geldi. Konsey yaptığı yazılı açıklamada, Saint-Martin-des-Champs'daki camiye 13 Aralık'ta sabah namazı sırasında yapılan kundaklama girişiminin kınandığı belirtildi.

Saldırganın namaz sırasında caminin salonun kapısını ateşe vermeye çalıştı.

Açıklamada Cami cemaati ve yönetime desteğini ifade eden CFCM, Fransa'daki tüm camilere dikkat etme çağrısında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN KINAMA

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, Finistere'deki Müslümanlara desteğini ifade etti.