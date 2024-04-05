Batı'nın kabus senaryosu: Çin'in kuantum bilgisayarı! Hiçbir siber güvenlik önlemi işe yaramıyor

05 Nisan 2024 15:22 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:22

Çin, bilgisayar korsanlığındaki hünerini dehşet verici bir şekilde arttırarak Batı'nın tüm siber güvenlik önlemlerini geçersiz kılabilecek bir kuantum süper bilgisayar üretmiş olabilir.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in potansiyel yeni siber silahına ilişkin korkular, Çinli bir bilgisayar korsanlığı grubunun yüzlerce ABD hükümet yetkilisinin e-postalarına girmesinin ardından alevlendi.

Storm-0558 adlı siber çete, ABD ve İngiltere'deki düzinelerce üst düzey politikacının özel iletişim bilgilerine sızdı. Çin'in kurbanları arasında ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun yanı sıra Amerika'nın Çin Büyükelçisi de vardı.

UZMANLAR 9 AYDIR NASIL YAPILDIĞINI ANLAMAYA ÇALIŞIYOR

Storm hackerları kurumsal bir Microsoft hesabı üzerinden resmi sistemlere girdiler. Söz konusu ihlalden dokuz ay sonra, uzmanlar hala bunun nasıl yapıldığını anlamaya çalışıyorlar.

ABD hükümetinin yürüttüğü resmi bir soruşturmaya göre Çin, Batı'nın tüm şifrelemelerini kırabilecek bir süper bilgisayar geliştirmiş olabilir.

Eğer durum buysa, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerdeki sonsuz siber güvenlik önlemleri esasen işe yaramaz. Bu gelişme, İngiltere hükümetinin, milletvekilleri ve seçmenlere yönelik iki kötü niyetli Çin hack kampanyasının kurbanı olduğunu açıklamasının ardından geldi.

ABD'li yetkili Gina Raimondo geçen yıl Çin'in siber saldırısının kurbanı oldu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 60 BİN E-POSTA ÇALINMIŞTI

Amerikalı siber güvenlik yetkilileri, Çinli bilgisayar korsanlarının "taç mücevherlerinin kriptografik eşdeğeri" olarak adlandırdıkları bir dijital anahtarı çaldıklarını ya da kopyaladıklarını tespit etti.

Bu anahtar hükümetin dijital altyapısına erişim sağlamak ve üst düzey yetkililerin e-posta hesaplarını açmak için kullanıldı. Geçen yılki saldırıda bilgisayar korsanları sadece Dışişleri Bakanlığı'ndan 60.000 e-posta çalmıştı.

Microsoft gece boyunca derinlemesine bir soruşturma başlattı ve güvenlik savunmalarının nasıl başarısız olduğunu anlamaya çalıştı.

45 FARKLI TEORİ ÜRETİLDİ

ABD'nin siber savunma ajansı CISA tarafından hazırlanan bir raporda, teknoloji şirketinin Çinli hackerların saldırılarını nasıl gerçekleştirdiklerine dair 45'in üzerinde farklı teoriye sahip olduğu belirtildi.

Bu teoriler arasında "açık anahtarlı kriptografiyi kırmak için teorik bir kuantum hesaplama yeteneği" ile ilgili senaryolar da yer alıyordu.

Ayrıca Microsoft'un Storm hackerlarının ihtiyaç duydukları dijital anahtarı nasıl ya da ne zaman ele geçirdiklerini hala tam olarak bilmediğini de ekledi.

Brighton merkezli start-up Universal Quantum'un CEO'su The Telegraph'a yaptığı açıklamada, böylesine korkunç bir kuantum bilgisayarın Çin gibi bir gücün eline geçme olasılığının bir "kabus senaryosu" olacağını söyledi.