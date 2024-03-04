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04 Mart 2024 20:29 - Güncelleme : 04 Mart 2024 20:40

Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı! Arnavutluk'ta ilk

Arnavutluk'un ilk NATO Taktik Hava Üssü'nün törenle açılması sonrası Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk semalarında uçtu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayraktar TB2, Arnavutluk

Türk savunma sanayiisinin en güçlü projelerinden Bayraktar TB2 ilk kez Arnavutluk'ta boy gösterdi.

Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı! Arnavutluk'ta ilk - 1. Resim

Türkiye’nin modernizasyonuna büyük katkı sağladığı dost ve kardeş ülke Arnavutluk'un ilk NATO Taktik Hava Üssü törenle açıldı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi’nin de katıldığı törende, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yer aldı.

ENVANTERE GİRDİ

Törende ayrıca Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk semalarında uçarak, ilk kez Arnavutluk Ordusu'nun envanterine girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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