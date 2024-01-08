Belaruslu lider Lukaşenko'dan hem kendisine hem ailesine imtiyazlar silsilesi

08 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:50

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, imzaladığı yasa tasarısıyla kendisini, ailesini hem korumaya aldı hem de bir ev sahibi yaptı. Devlet Başkanı'nın görev süresini tamamlamasının ardından Belarus Parlamentosu'nun üst kanadının kalıcı üyesi haline gelmesini kararlaştıran yasa, Lukaşenko'nun yargılanmasını da önleyecek. Açıklamada, "Bu durum, liderlerin Devlet Başkanlığı yetkilileriyle verdikleri kararlar sebebiyle yargılanmalarını önleyecek" ifadelerine yer verildi.

Üstelik yeni yasa tasarısı sayesinde Devlet Başkanları ve ailelerine de ömür boyu devlet bütçesiyle koruma sağlanması, görev süreleri dolunca ise kendilerine ev verilmesine karar verildi.

ÇİFTE VATANDAŞLARIN YOLU TIKANDI

Yeni yasa, Devlet Başkanı adaylarının en az 40 yaşında olmalarını ve 20 yıldır ikametgahlarının Belarus'ta bulunmasını da zorunlu kılıyor. Farklı bir ülkeden ikinci vatandaşlığı olanlar da artık ülkenin en üst makamına aday olamayacak.

ALEKSANDIR LUKAŞENKO KİMDİR?

30 Ağustos 1954 tarihinde dünyaya gelen Aleksander Lukaşenko Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, 10 Temmuz 1994’te seçimleri kazanarak Belarus’un Devlet Başkanı oldu.

1975’te Mogilev Pedagoji Enstitüsü’nden, 1985’te ise Belarus Tarım Akademisi’nden mezun oldu. Sınır Birlikleri ve Sovyet Ordusunda görev yapan Lukaşenko Sovyet Ordusu’nda, Minsk’te subay olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerine 1990’da Belarus Cumhuriyeti Yüksek Konseyi’nde milletvekili olarak başlayan Belaruslu lider, 3 yıl sonra parlamentoda yolsuzlukla mücadele komitesinin başkanı oldu.

Yeni Belarus Anayasası’nın 1994’te demokratik başkanlık seçimlerinin yolunu açması üzerine aday olan Lukaşenko, oyların yüzde 80’ini alarak seçimlerin ikinci turunda devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.

Tartışmalı lider 21 yıldan bu yana ülkedeki tüm kapıları kilitli tutuyor. Medya ve muhalefet kontrol altında tutulurken, muhalif sesler “halkın düşmanı” olarak gösteriliyor.

Ambargo uygulanan Lukaşenko Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ne giremiyor. Belarus aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nda temsil edilmeyen tek Avrupa ülkesi.