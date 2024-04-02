Biden Çin Devlet Başkanı Xi ile telefonda görüştü: Nükleer silahlardan arındırılsın

02 Nisan 2024 21:08 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 21:22

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İki liderin Kasım 2023'te California’daki görüşmede ele aldıkları bir dizi konuyu gözden geçirdiği ifade edilen açıklamada, “Başkan Biden, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, Güney Çin Denizi'nde ise hukukun üstünlüğü ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemini vurguladı” denildi.

“KARARLILIĞI VURGULANDI”

Başkan Biden’ın görüşmede, Çin’in Rusya'nın savunma sanayisine verdiği destek ve bunun Avrupa ile transatlantik güvenlik üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, “Başkan Biden, ABD'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki kararlılığını vurguladı” denildi.

Açıklamada, Başkan Biden’ın ayrıca Çin’in ABD’li işçilere ve ailelere zarar veren adil olmayan ticaret politikaları ve piyasa dışı ekonomik uygulamaları konusundaki endişelerini de dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin iki ülke arasında iletişim kanallarının sürülmesi ve ilişkilerin sorumlu bir şekilde yönetilmesine devam eden çabaları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İKİ LİDER EN SON GEÇTİĞİMİZ SENE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İki lider, en son 15 Kasım 2023’te ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) kapsamında yüz yüze görüşmüştü. Liderler, San Francisco’da bulunan tarihi Filoli Historic House & Garden adlı malikanede bir araya gelmiş, Biden, Xi’yi kapıda kırmızı halı ile karşılayarak elini sıkmıştı.