14 Nisan 2024 02:51 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 02:51
Biden güvenlik toplantısından fotoğraf paylaştı
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası tatilini yarıda kesip Beyaz Saray'a dönen ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdikleri güvenlik toplantısından fotoğraf paylaştı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırıları sonrası tüm dünya bölgeye kilitlendi. Ülkelerden peş peşe açıklamalar gelirken gözler ABD'ye çevrildi. Tatilini yarıda kesip Beyaz Saray'a dönen ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik toplantısı düzenledi.
Biden, gerçekleştirdikleri güvenlik toplantısından fotoğraf paylaştı.
İşte o paylaşım:
Kaynak: TGRT Haber