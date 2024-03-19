Biden 'hata olur' demişti! Refah'a saldıran Netanyahu ABD'ye de resti çekti!

19 Mart 2024 17:07 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:19

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm karşı çıkmalara rağmen Refah'a saldırı başlattı. ABD'nin de karşı çıktığı saldırıyı kimseye duyurmadan başlatan NEtanyahu, ABD'ye de resti çekti. Walla'nın haberine göre, Netanyahu, dün Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde yapılan özel bir görüşmede Refah operasyonunu engellemeye çalışan grupların olduğuna işaret etti.

İsrail'deki bazı aktörlerin "Hamas'a karşı zaferi" engellemeye çalıştığını savunan Netanyahu, "İsrail'deki hizipler, İsrail'in Refah'taki operasyonunu önlemek için ABD ile işbirliği yapıyor." dedi.

''AMERİKA'YA HAYIR DEMEYİ BİLMELİ''

Netanyahu, Refah'a saldırı konusunda ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilme kararına dair ise, "ABD'ye kim giderse gitsin hükümetin politikasının arkasında durmayı ve Amerikalılara hayır demeyi bilmeli." ifadesini kullandı.

Hamas'a karşı kampanya yürüttüklerini ve Refah'ta saldırı dışında başka seçeneğin olmadığını belirten Netanyahu, ABD'nin karşı çıkışının nedeninin kendisinin bir Filistin devletinin kurulmasını engellediğinden kaynaklandığını iddia etti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" belirtmişti.

İki isim, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda anlaşmıştı.