Biden mikrofonun açık olduğunu fark etmedi! Netanyahu'ya dair hayal kırıklıklarını anlattı

09 Mart 2024 11:33 - Güncelleme : 09 Mart 2024 11:56

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Birliğin Durumu konuşmasından sonra kamera ve mikrofonların açık olduğunu fark etmedi. Konuşmasına devam eden Biden, İsrail lideri Binyamin Netanyahu'ya karşı artan hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

Sosyal medyada hızlı yayılan görüntülerde Biden, perşembe gecesi yapılan Birliğin Durumu konuşmasının ardından Washington'daki Temsilciler Meclisi salonunda Colorado Demokrat Senatörü Michael Bennet ile konuşurken görüldü.

Görüşmede Bennet, Biden'ı konuşmasından dolayı kutladı ve Başkan'ı Gazze'de artan insani kaygılar konusunda Netanyahu'ya baskı yapmaya devam etmeye çağırdı. Başta Dışişleri Bakanı Antony Blinken olmak üzere Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg de görüşmede Biden'ın yanında yer aldı.

"BİBİ BUNU TEKRARLAMA"

Biden, Netanyahu'dan takma adını kullanarak bahsederek, "Ona söyledim, 'Bibi bunu tekrarlama. Sen ve ben bir Come to Jesus toplantısı yapacağız' dedim" ifadelerini kullandı. Come to Jesus deyimi genellikle bir muhatapla ilgili hoş olmayan bir gerçeğin açık bir şekilde tartışılması anlamında kullanılıyor.

Başkanın bir yardımcısı durumu fark ediyor daha sonra başkanın kulağına sessizce eğilerek mikrofonların açık kaldığı konusunda uyarıda bulunuyor. Biden uyarıldıktan sonra bozuntuya vermeyerek durumu toparlamak adına "Burada mikrofon açık. Güzel. Bu iyi bir şey" diyor.

İSRAİL, FİLİSTİN HALKINI KITLIĞA SÜRÜKLEDİ

Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de giderek genişleyen insani kriz ve İsrail'in yardım kamyonları üzerindeki sıkı kontrolü, neredeyse tüm nüfusu çaresizce gıda sıkıntısı içinde bıraktı. Yetkililer aylardır İsrail'in kuşatma ve saldırılarının Filistin topraklarını kıtlığa sürüklediği uyarısında bulunuyordu.

Biden, Netanyahu hükümetinin kritik öneme sahip yardımların Gazze'ye ulaşması için karadan daha fazla geçiş imkanı konusundaki isteksizliğinden duyduğu hayal kırıklığını giderek daha açık bir şekilde dile getiriyor.

Perşembe günü yaptığı konuşmada, İsraillileri Hamas'ı ortadan kaldırmaya çalışırken bile acıları hafifletmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Biden, "İsrail'e şunu söylüyorum: İnsani yardım ikincil bir husus ya da pazarlık kozu olamaz" dedi.