Biden, Netanyahu'yu gözden çıkarsa da Gazze'deki soykırımı yine reddetti

10 Mart 2024 08:53 - Güncelleme : 10 Mart 2024 09:10

ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalında yayımlanan bir programa röportaj verdi ve gündemdeki ana başlıkları değerlendirdi. Biden'a İsrail'e destek konusunda bir kırmızı çizgisi olup olmadığı, ''Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusu soruldu. ABD'li Başkan, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde." şeklinde cevap verdi. Biden, ''İsrail'i asla bırakmayacağım. Silah yardımının duracağı, demir kubbenin cephanesiz kalacağı bir kırmızı çizgim yok" diyerek de ekledi.

Sözlerini ''30 bin Filistinli daha ölemez'' diye sürdüren Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini", Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.

Amerika'nın yaptığı hataları Netanyahu'nun yapmaması konusunda öğüt verdiğini söyleyen Biden, Amerika'nın hataları olarak Irak ve Afganistan savaşlarını örnek gösterdi, yarardan çok zarar getirdiklerini söyledi. Biden, "Ramazan öncesi Gazze'de ateşkes sağlandığını görmek istiyorum" diye de ekledi.

Biden, ateşkes konusunda Ramazan'ın başlamasına sadece saatler kalmış olsa da umudunu koruduğunu belirtti.

BIDEN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI YİNE REDDETTİ

Amerikalı Müslümanların kendisine yönelik tepkisi sorulan Biden, "Üzgünler ve onları anlıyorum" dedi, ancak soykırıma ortak olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını kaydetti.

Gazze'ye yapılan insani yardımlara da değinen Biden, havadan atılan yardımların birkaç kişinin ölümüne neden olduğunu bildiğini, bunun tekrarlanmaması için önlem aldıklarını ifade etti.

Bu arada Biden'ın Gazze'ye kurulacağını açıkladığı geçici limanla ilgili ilk adım atıldı. Amerikan merkez komutanlığı, limanın kurulumunda görev alacak ilk donanma gemisinin Amerika'dan yola çıktığını açıkladı.