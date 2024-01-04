Biden'a soğuk duş! Atadığı isim Tariq Habash yönetimin Gazze duruşu nedeniyle istifa etti

04 Ocak 2024 10:24 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:26

ABD'de peş peşe istifalar yaşanıyor. Joe Biden'ın atadığı isim yönetimin Gazze tutumundan dolayı istifa ettiğini açıkladı. Eğitim Bakanlığına siyasi olarak atanan ilk Filistin kökenli ABD'li olan Habash, istifa mektubunda, "Bu yönetim (Biden yönetimi), önde gelen insan hakları uzmanlarının 'İsrail hükümetinin soykırım kampanyası' olarak nitelendirdiği, masum Filistinli sivillerin hayatına yönelik zulümleri görmezden gelirken, ben sessiz kalamam." ifadesine yer verdi.

"SESSİZ KALARAK SUÇ ORTAĞI OLAMAM"

Biden yönetiminin eylemlerinin Gazze'deki milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığının altını çizen Habash, "Bu yönetim, Gazze'deki Filistinlileri su, gıda, elektrik, yakıt, tıbbi kaynaklardan mahrum bırakarak büyük bir hastalık ve açlığa yol açan istismarcı ve toplu cezalandırma taktiklerini durdurması için en güçlü ortağı İsrail üzerinde nüfuzunu kullanmazken, ben sessiz kalarak buna suç ortağı olamam." değerlendirmesinde bulundu.

BİDEN YÖNETİMİNE AĞIR SÖZLER

Habash, İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısını sorgulayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes talep eden tasarısını veto eden Biden yönetimini, İsrail'in Gazze'deki ihlallerine yardım etmekle suçlayarak "Biden yönetimindeki liderler Filistinlileri sistematik olarak insan değilmiş gibi gösteren mesnetsiz iddiaları sürekli dile getirdi." ifadesini kullandı.

"HÜKÜMETİMİZ MASUM HAYATLARI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMIYOR"

Ailesi de 1948'deki Nekbe'de göç etmek zorunda kalan Habash, mektubunda şunları kaydetti:

"Milyonlarca Filistinli, on yıllardır işgal, etnik temizlik ve apartheid ile karşı karşıya. Biden yönetiminin bu statükoyu pasif olarak kabullenmesi ise demokratik değerlerle kesinlikle aynı çizgide değil. Hükümetimiz, masum hayatları korumakla alakası olmayan bir hükümete koşulsuz askeri yardım sağlamayı sürdürüyor."

BİDEN'IN KAMPANYA EKİBİ İSRAİL'E DESTEK UYARISINDA BULUNDU: SEÇİMİ KAYBEDİYORSUN



ABD Başkanı Joe Biden, Gazze politikası yüzünden kendi ekibinden tepki görüyor. Biden'ın seçim kampanyasını yürüten 17 kişi, İsrail'e silah yardımı sürerse seçimlerin kaybedileceği uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı'nın kampanya ekibi, kasımda ikinci dönemi için yarışmaya hazırlanan Biden'a açık mektupla seslendi. Biden için çalışan gönüllülerin hızla iş bırakmaya başladığı belirtildi.

BİDEN'A ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMASI VE İSRAİL'E SİLAH YARDIMINI DURDURMASI İSTENDİ

Yıllardır Demokratlara oy verenlerin şimdi bundan emin olmadıklarını anlatıldı. Biden'dan ateşkes çağrısı yapması ve İsrail'e silah yardımını durdurması istendi.

Bu, kendi partisinden Biden'a ilk tepki değil. Kongre üyelerinden Beyaz Saray çalışanlarına çok sayıda kişi Biden'ı Gazze savaşı yüzünden eleştirmişti. Aralıkta yapılan bir ankete göre de Amerikalıların yüzde 61'i, yönetimin Gazze politikasından memnun değil.