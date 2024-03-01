Biden'dan Gazze'ye yardım sözü: Havadan insani yardım atacağız

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından evlerini terk ederek Refah kentine sığınan binlerce Filistinli, İsrail ambargosu ve yardımların ulaşmaması nedeniyle gıda, su ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün mücadele veriyor. Refah'ta saldırılarda yıkılan binaların arasına çadır kuran bazı aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladı.

Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı.

Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili cümlesinde Biden'ın sehven Gazze yerine "Ukrayna" demesi de dikkati çekti.

Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.