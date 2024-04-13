Biden'dan İran'a 'yapmayın' çağrısı: İsrail'i destekleyeceğiz 

13 Nisan 2024 00:26 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 00:41

İran'ın, İsrail'e misilleme saldırısı yapılacağı iddiaları sonrası ABD Başkanı Joe Biden, İran'a dikkat çeken bir çağrı geldi.

Ulusal Eylem Ağı Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Biden, İran’a 'yapmayın' çağrısında bulundu. "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak" diyen ABD Başkanı, olası saldırının ne zaman olacağını ise söylemekten sakındı.

"İRAN BAŞARILI OLAMAYACAK"

Gizli bir bilgiyi de açıklamak zorunda olduğunu belirten Biden, İran'ın er ya da geç İsrail'e saldıracağını söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD medyasından Wall Street Journal (WSJ) ve Bloomberg, İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığını duyurmuştu.

İsrail ise İran'dan gelecek herhangi bir saldırıya karşı tetikte olduklarını belirterek, İran'ın iç bölgelerine karşı saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.