Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Biden'dan İran'a 'yapmayın' çağrısı: İsrail'i destekleyeceğiz 
13 Nisan 2024 00:26 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 00:41

Biden'dan İran'a 'yapmayın' çağrısı: İsrail'i destekleyeceğiz 

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı planlarını ele alarak İran'a "Yapmayın" diye uyarıda bulundu.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Biden&#039;dan İran&#039;a &#039;yapmayın&#039; çağrısı: İsrail&#039;i destekleyeceğiz 

İran'ın, İsrail'e misilleme saldırısı yapılacağı iddiaları sonrası ABD Başkanı Joe Biden, İran'a dikkat çeken bir çağrı geldi. 

Ulusal Eylem Ağı Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Biden, İran’a 'yapmayın' çağrısında bulundu. "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak" diyen ABD Başkanı, olası saldırının ne zaman olacağını ise söylemekten sakındı. 

"İRAN BAŞARILI OLAMAYACAK"

Gizli bir bilgiyi de açıklamak zorunda olduğunu belirten Biden, İran'ın er ya da geç İsrail'e saldıracağını söyledi. 

Biden'dan İran'a 'yapmayın' çağrısı: İsrail'i destekleyeceğiz  - 1. Resim

NELER YAŞANMIŞTI? 

ABD medyasından Wall Street Journal (WSJ) ve Bloomberg, İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığını duyurmuştu.

İsrail ise İran'dan gelecek herhangi bir saldırıya karşı tetikte olduklarını belirterek, İran'ın iç bölgelerine karşı saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.

Kaynak: TGRT Haber
İran askeri gücü hakkında bilgilerAnadolu Efes’in play-in turundaki rakibi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...