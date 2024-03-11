Biden'dan ramazan mesajı! Ateşkes için umut vermedi

11 Mart 2024 07:35 - Güncelleme : 11 Mart 2024 07:55

ABD Başkanı Biden, ramazan ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Tüm Müslümanların kutsal günlerini kutladığını belirten Biden, söz Gazze'de yaşanan katliama getirerek, "Orada yaşanan acıların farkındayım" dedi.

"30 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ"

Biden, açıklamasında, "Gazze'deki savaş Filistin halkına korkunç acılar getirdi. Binlerce çocuğun da bulunduğu çoğu sivil 30 binden fazla Filistinli öldürüldü." değerlendirmesini yaptı. 2 milyondan fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini vurgulayan Biden, bu insanların acil şekilde gıda, temiz su, ilaç ve barınmaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

ABD'nin Gazze sahiline geçici liman kurmak üzere harekete geçtiğini anımsatan ABD Başkanı, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden her türlü yardımı ulaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız." ifadesini kullandı. Ancak bunun çok zor olduğunu ifade etti.

BLINKEN'DAN HAKAN FİDAN SÖZLERİ

Açıklamasında, iki devletli çözümün İsrail-Filistin sorunu için kalıcı tek siyasi çözüm yolu olduğunu da vurgulayan Biden'ın bu yorumu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ateşkes konusunda daha fazla ilerleme kaydetmenin Hamas'a bağlı olduğunu söylemesinin ardından gelirken, "Top artık onların sahasında" yorumunda bulundu.

Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşme öncesinde, "Bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve ne yapacaklarını göreceğiz" diye ekledi.

ABD'nin ateşkesi güvence altına almaya "yoğun şekilde odaklanmaya" devam ettiğini söyledi.

Hamas'ın Perşembe günü Kahire'deki müzakereleri anlaşmasız bırakması, yeni ayın ne zaman görüleceğine bağlı olarak Pazar akşamı başlaması beklenen Müslümanların kutsal Ramazan'da bir anlaşmaya varılacağı umutlarını azalttı .

ABD, Ramazan başlamadan önce ateşkesi hedeflemişti.

YARDIM KOLİLERİ 5 ÖLÜME YOL AÇTI İDDİASINA YALANLAMA

Diğer yandan Pentagon, Cuma günü ABD'nin yardım uçaklarının Gazze'de sivil kayıplarına neden olduğu iddiasını yalanladı. Filistinli yetkililer, yardım kolilerinin yanlışlıkla üzerlerine düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirmişti. Görüntülerde, kutuların düşürülmesi sırasında onlarca kişinin etrafta koşuşturduğu görülmüştü.

Bir Pentagon sözcüsü, "Basında ABD'nin hava saldırılarının sivil ölümlerine yol açtığı yönündeki haberler yanlıştır. Tüm yardım paketlerimizin güvenli bir şekilde yere indiğini doğruladık" dedi.

Pentagon sözcüsüne göre ABD güçleri bugüne kadar Gazze'ye havadan toplam 124 bin yemek kolisi attı. Havadan yardımlar, kamyon teslimatlarından çok daha az miktarda yardım sağlıyor ve yardım grupları, Gazze'nin büyük bir kısmına malzeme ulaştırmanın neredeyse imkansız hale geldiği konusunda uyarıyor.