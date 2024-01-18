Biden'ın Ortadoğu stratejisi çöktü! 'U dönüşü' sert eleştiriler aldı

18 Ocak 2024 11:30 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 11:33

İsrail ve Hamas savaşının Kızıldeniz'e sıçraması Ortadoğu'da yükselen gerilimi zirveye taşıdı. İran ve Pakistan'ın karşılıklı füze saldırıları ve Yemen'deki Husilere karşı ABD ve İngiltere'nin saldırıları bölgeyi ateş çemberine çevirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün gece Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Yapılan ilk açıklamada Kızıldeniz'deki gemilere saldırı düzenleyebileceği iddia edilen 14 Husi füzesinin hedef alındığı duyuruldu.

Joe Biden yönetiminin Husileri yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine alması ise 'U dönüşü' olarak değerlendirildi. ABD medyası, Biden yönetiminin İran ile yüzleşmekten kaçındığını yazdı.

''SIRA İRAN'A GELİNCE TEK KARŞILIK SERT UYARI''

New York Post (NYP) gazetesi, 11 Ocak'ta düzenlenen operasyon sırasında 'İran yapımı' balistik ve seyir füzesi parçalarının ele geçirilmesinin Tahran'ın Husilere desteğinin açık kanıtı olduğunu belirtti. Haberde, "Beyaz Saray'ın Kızıldeniz'de aylarca süren saldırıların arkasından yapabildiği tek şey Husilerin kabiliyetlerini azaltmaya yönelik küçük saldırılar. Sıra İran'a geldiğinde başkan sert uyarısını onlara özel olarak ilettiğini söylüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin İran'la yaşanacak bir gerilimden kaçınmasının artık bir rutine bindiğini belirten NYP, "2021'in başlarında Husileri terör listesinden çıkaran Biden'dı. Bu yönetiminin İran'a sevildiğini hissettirme çabasının bariz bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN U DÖNÜŞÜ

Joe Biden'ın Ortadoğu stratejisinin çöktüğü belirtilen haberde, ''Biden daha geçen hafta Husileri yeninden terör listesine almanın anlamsız olacağını iddia etmişti'' ifadeleriyle 'U dönüşü'ne vurgu yapıldı:

"Beyaz Saray'ın aklına yapacak daha iyi bir şey gelmediği için şimdi atılan bu hamle boş bir jest olarak görülüyor. Bu U dönüşü, İran nükleer silahlanmaya bu kadar yaklaşmışken, tüm Ortadoğu stratejisinin çöküşünde bir başka adımı temsil ediyor. Joe Takımı tüm kan ve kaosa rağmen yaklaşımını değiştirmedi. Stratejileri çökmüş durumda ama sembolizm ve yatıştırma hala akıllarına gelen tek şey."